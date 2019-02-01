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"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova
Татьяна Брухунова не была готова к обрушившейся на нее популярности. Новая избранница Евгения Петросяна устала от внимания прессы и обывателей.
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Девушка юмориста опубликовала в личном Instagram обращение к фолловерам. Татьяна отметила, что люди постоянно критикуют ее внешность. Пишут гадости в комментариях к ее публикациям, ее буквально затравили.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Брухунова попросила злопыхателей отписаться от нее. "И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю!" – отметила потерявшая терпение Татьяна.

Публикацию молодая пассия звезды сопроводила селфи. Также она перечислила магазины, в которых приобрела свои наряды. "Да и прессе нашей легче будет – не нужно искать, что по чем. А то вдруг не о чем будет завтра написать в новостях", – немного заносчиво отметила Татьяна.

Фолловеры в большинстве своем поддерживают девушку. Они не жалеют комплиментов для Брухуновой.

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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

"Честно – прочитала про развод и думаю дай посмотрю, что за молодка совратила очередного... А оказалась вполне – интересная, со своей индивидуальностью, очень даже ничего себе девушка. Не под копирку... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думаю, у Вас уже иммунитет к гадостям😁😁😁. А пишут потому, что завидуют😈. Надеюсь, доброжелателей и адекватных людей гораздо больше🌹🌹🌹", – писали интернет-обыватели.

Напомним, бракоразводный процесс Елены Степаненко и Евгения Петросяна завершился в середине ноября 2018 года. Ходили слухи, что причиной разрыва пары стали романтические отношения юмориста с его помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Спустя несколько месяцев девушка побывала на шоу "Эксклюзив", где рассказала о своей любви к артисту.

Автор: Руслана Алексеева1 февраля 2019, 13:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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