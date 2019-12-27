Любовник выставил экс-солистку группы "ВИА Гра" Мишу Романову на улицу с ребенком

В 2018 году артистка впервые стала мамой. Сына Миша Романова назвала Мартином. Ходило много слухов о том, кто является отцом ребенка. Одни говорили, что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали ее в тайном романе с Максом Барских.
На сей раз экс-солистка группы "ВИА Гра" проговорилась. Оказывается, ее избранником был украинский режиссер, с которым она рассталась, будучи беременной. При этом она призналась, что мужчина жестоко обошелся с ней и малышом.
"Отец моего ребенка выставил нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: "Кто тебя поддерживал во время беременности?". Я ответила – родители, друзья, Макс… Но видимо его это как-то задело. Поэтому он, таким образом, решил мне отомстить", – рассказала Миша Романова в ютуб-шоу "Ходят слухи".
Певица также поведала, что они не жили вместе, но режиссер снимал для нее квартиру. "Тогда он мне сказал: "Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет", – сообщила Миша Романова.
По словам звезды, она давала интервью, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому допускает, что могла задеть чувства возлюбленного. По ее словам, она поняла, насколько самолюбие и гордыня мужчины может перекрыть здравый смысл. Случившееся до сих пор не укладывается у Миши Романовой в голове.
Экс-любовник и сейчас не поддерживает связь с ребенком, но оказывает финансовую помощь. Ежемесячно он отправляет на содержание сына 100-200 долларов. При этом Миша Романова отметила, что сама прекрасно обеспечивает семью – после ухода из группы "ВИА Гра" она начала сольную карьеру.
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