Поправившаяся дочь Любови Успенской показала себя людям

В конце 2018 года дочь певицы Любови Успенской неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике. Татьяна Плаксина выбила два зуба, сломала челюсть в двух местах, а потом чуть не умерла от заражения крови. Девушка перенесла несколько операций. После выписки из больницы она перебралась в Подмосковье, где живет вместе с матерью.
На фото Таня улыбается и выглядит довольной. Видимо, реабилитация проходит успешно. Ранее Успенская пожаловалась, что из-за тяжелого состояния и неспособности есть у дочери очень плохое настроение.
"Зубы фальшивые, но вот улыбка настоящая", – подписала фотографию Плаксина. Девушка охотно отвечает на вопросы и благодарит за пожелания скорейшего выздоровления. Подписчики стараются убедить Таню, что она очень красивая, а зубы почти у всех ненастоящие, так что это не повод для расстройства.
"Будь здорова и счастлива. Ты такая же настоящая, искренняя, талантливая, как твоя мама. С возвращением!" – прокомментировала кадр одна из подруг Плаксиной.
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