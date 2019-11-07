Поправившаяся дочь Любови Успенской показала себя людям

Таня поделилась с подписчиками в социальной сети "Инстаграм" новой фотографией, на которой широко улыбается. На ее лице совсем не видно следов произошедшего с девушкой несчастья.

В конце 2018 года дочь певицы Любови Успенской неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике. Татьяна Плаксина выбила два зуба, сломала челюсть в двух местах, а потом чуть не умерла от заражения крови. Девушка перенесла несколько операций. После выписки из больницы она перебралась в Подмосковье, где живет вместе с матерью.

На фото Таня улыбается и выглядит довольной. Видимо, реабилитация проходит успешно. Ранее Успенская пожаловалась, что из-за тяжелого состояния и неспособности есть у дочери очень плохое настроение.

"Зубы фальшивые, но вот улыбка настоящая", – подписала фотографию Плаксина. Девушка охотно отвечает на вопросы и благодарит за пожелания скорейшего выздоровления. Подписчики стараются убедить Таню, что она очень красивая, а зубы почти у всех ненастоящие, так что это не повод для расстройства.

"Будь здорова и счастлива. Ты такая же настоящая, искренняя, талантливая, как твоя мама. С возвращением!" – прокомментировала кадр одна из подруг Плаксиной.