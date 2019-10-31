Больную дочь Любови Успенской прооперировали

В конце 2018 года взрослая дочь артистки Татьяна Плаксина крайне неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике. Она выбила два зуба, сломала челюсть в двух местах, а потом чуть не умерла от заражения крови. Таня перенесла несколько операций. Сейчас она живет с матерью в загородном доме в Подмосковье.
"Сегодня ей сделали уже четвертую по счету операцию. Для этого специально приехал профессор из Лондона. Он сказал, что на восстановление после операции уйдет как минимум полтора месяца. Когда я уезжала из дома, Татьяна была после анестезии. Она очень нервничает, переживает из-за происходящего. Мы все надеемся на лучшее", – рассказала Любовь Успенская.
По словам певицы, настроение у Татьяны плохое. "Это очень непростой процесс. Таня сейчас даже почти ничего не ест. Ей разрешены только супчики", – сообщила артистка в разговоре с "Собеседником". Она призналась, что старается окружить единственную наследницу вниманием и заботой.
Не способствует поднятию настроения и пасмурная погода. Успенская рассказала, что дочь изъявила желание как можно быстрее уехать в Таиланд, где ранее проходила ее реабилитацию. "В Таиланде климат очень хороший: много солнца, много витамина D", – объяснила Любовь Успенская.
Ранее артистка признавалась, что мечтает о втором ребенке. Причем в качестве донора яйцеклетки певица рассматривала как раз свою дочь Татьяну Плаксину. Знает ли о планах матери сама Таня, неизвестно.
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Педофилы
Застал сына с парнем
Лиона!
Рабыня Изаура
Посоветуйте хорошую книгу
Умертвить Бузову и геев
Имя для кота