"Беременна!": Брежнева раскрыла все карты

Певица Вера Брежнева раскрыла карты перед публикой. Знаменитость поделилась с поклонниками воистину потрясающей новостью.



Буквально накануне звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала пост, в котором сообщила, что совсем скоро расскажет о важном событии в ее жизни. Поклонники тут же начали гадать, о чем Брежнева намеревается им поведать. Большинство предположило, что певица беременна.

Вера решила перестать удерживать интригу. Она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" любопытную публикацию. В кадре Брежнева позирует полуголой, однако снимок сложно назвать эротичным – скорее открытым и естественным. Супруга Константина Меладзе выбрала для фото максимально натуральный макияж.

"БЕРЕМЕННА!🌸Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость;) и в каком-то смысле это правда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)... Поэтому я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года – а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь;)", – написала певица.

Как оказалось, знаменитость намерена представить миру свой бренд декоративной косметики – VERA. Продажи начались сегодня, 28 ноября. В первую линейку вошли жидкие и кремовые помады для губ, а также палетки для лица.

"Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был , важно всегда верить. Верить в красоту, верить в себя 🙏", – отметила Брежнева.