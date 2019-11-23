Брежнева легла под капельницу после слухов о разводе

37-летняя Вера Брежнева обратилась к медикам. Артистка испытывает на себе чудесное средство для омоложения организма.

В "Сторис" своего "Инстаграм" артистка рассказала, что находится под капельницей. Звезда решила пройти оздоравливающие и омолаживающие организм процедуры.

"Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой", – написала Вера Брежнева.

Отметим, что внутривенные вливания полезных для тела веществ становятся все более популярными среди знаменитостей не только у нас в России, но и за рубежом. Более того, артисты почему-то полюбили рассказывать миру о своих болячках.

"В конце прошлого года у звезд был тренд на больничные палаты и капельницы. Тогда Лобода даже отменила концерты из-за операции, Анита Цой поддерживала как могла из другой палаты видосами в "Сторис" тоже с капельницей. В конце этого года снова тренд на капельницы, но витаминные – для здоровья и красоты", – пишет Телеграм-канал "Только никому…".

Интересно, что Вера Брежнева задумалась о здоровье и омоложении сразу после скандала, который все еще обсуждается в прессе. Сначала появились слухи, о том, что муж артистки продюсер Константин Меладзе увлекся другой женщиной, после заговорили, мол, Вера Брежнева переживает разрыв с супругом. Отметим, что накануне, когда журналисты спросили певицу о разводе, та не стала отрицать и резко ответила: "Вас это так волнует?".