Брежнева легла под капельницу после слухов о разводе

В "Сторис" своего "Инстаграм" артистка рассказала, что находится под капельницей. Звезда решила пройти оздоравливающие и омолаживающие организм процедуры.
"Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой", – написала Вера Брежнева.
Отметим, что внутривенные вливания полезных для тела веществ становятся все более популярными среди знаменитостей не только у нас в России, но и за рубежом. Более того, артисты почему-то полюбили рассказывать миру о своих болячках.
"В конце прошлого года у звезд был тренд на больничные палаты и капельницы. Тогда Лобода даже отменила концерты из-за операции, Анита Цой поддерживала как могла из другой палаты видосами в "Сторис" тоже с капельницей. В конце этого года снова тренд на капельницы, но витаминные – для здоровья и красоты", – пишет Телеграм-канал "Только никому…".
Интересно, что Вера Брежнева задумалась о здоровье и омоложении сразу после скандала, который все еще обсуждается в прессе. Сначала появились слухи, о том, что муж артистки продюсер Константин Меладзе увлекся другой женщиной, после заговорили, мол, Вера Брежнева переживает разрыв с супругом. Отметим, что накануне, когда журналисты спросили певицу о разводе, та не стала отрицать и резко ответила: "Вас это так волнует?".
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