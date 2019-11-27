Загадочная Брежнева спровоцировала слухи о беременности

Певица выложила в соцсеть черно-белое фото. На нем она предстала лежащей в постели с томным взглядом.
Комментарий звезды к снимку вызвал бурные обсуждения. "Немного о моем состоянии сейчас... Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября... понимаю, что если бы снимали реалити о моей жизни, один день не поместился бы в серию)) а особенно в этом месяце. Но у каждого человека это разные месяцы. Или у вас тоже ноябрь?", — написала Вера Брежнева.
Загадочное заявление артистки спровоцировало новую волну разговоров о том, что она находится в интересном положении. "Беременны?)", "Вера, Вы не беременны случайно?", "И я тоже так подумала", "И я так подумала", – высказались фолловеры.
В комментариях подписчики поинтересовались главной новостью, которая беспокоит в последнее время поклонников и злопыхателей Веры Брежневой. "Про разрыв с К. М. правда? Говорят, что Вы всех в блок кто спрашивает об этом", – спросил один из пользователей соцсети.
"Два слуха в одном комментарии я еще не встречала", – иронично парировала Вера Брежнева. Можно предположить, что таким образом певица опровергла слухи о расставании с мужем, продюсером Константином Меладзе.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Всем дуракам посвящается
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа