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Как белая роза: россияне возлюбили Брежневу в эксцентричном наряде

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица Вера Брежнева любит приковывать к себе внимание многомиллионной аудитории. Вот и в этот раз знаменитость порадовала поклонников необычным образом.
прочитано 328 раз

Не так давно прошла церемония вручения премии "Золотой граммофон". Многие звезды поприсутствовали на торжественном мероприятии, в том числе и супруга Константина Меладзе. Она заполучила две награды, чем поспешила поделиться со своими поклонниками в микроблоге.

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Впрочем, их внимание куда больше привлек необычный наряд исполнительницы. Белое длинное платье без бретелей украсила огромная белая роза из ткани. Своими фотографиями с церемонии вручения Брежнева поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм".

"Wooooooowwwww!!!!! Эмоции 💥💥💥 Спасибо вам за любовь 💛💛 в этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на ремии "Золотой граммофон" я получила 2 награды! 🏆🏆 За песню "Любите друг друга" и за дуэт с прекрасной Еленой Север -  "Зла не держи". Спасибо всем слушателям "Русского радио" за ваши голоса ✨это мечта артиста – быть услышанным ✨ Вчера получился очень красивый счастливый музыкальный вечер 💫" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Вера.

В свою очередь, подписчики не пожалели добрых слов для любимой певицы. Многие поспешили поздравить исполнительницу с награждением и пожелать ей новых творческих успехов на музыкальном поприще.

"Красавица!! Поздравляю!! Вы вчера в очередной раз окутали нас всепоглощающей любовью и светом!!!", " Платье сказачное💫💫💫💓 ваш дуэт с Еленой Север и ваша песня Люди Любите тронули до глубины души🤗🌺🌺🌺 ", "Мои поздравления 🥳🌟 платье огонь 🔥", – высказались комментаторы. 

Автор: 25 ноября 2019, 12:22
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да какие миллионы ?! Церемония прошла при полупустом зале, а заполненная половина на половину состояла из тех же селебрити инстаграмных, нудное унылое зрелище, некачественная фанера, эти "звезды" даже не потрудились в неё попадать, а нифига, никто ж не смотрит )0 О чем вы вообще ??
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