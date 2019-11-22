Вера Брежнева в купальнике очаровала россиян

Накануне артистка опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте. "Фиолетовые сумерки...💜 Прошлогодние фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в – 6 😂", – заявила Брежнева.
Знаменитость выложила серию сделанных на пляже фотографий. В кадре звезда позирует на фоне нежного заката в ярко-фиолетовом слитном купальнике и розовых очках круглой формы. Шею Веры украшает ожерелье из ракушек.
Поклонникам образ певицы пришелся по вкусу. Многие отметили, что у нее очень подтянутая фигура. "Гораздо красивее всего этого дешевого инста-курятника с одинаковыми лицами! Естественна и прекрасна!", "Великолепно! Вы самая самая красивая звезда!", "Такая изящная👏", Красивейшая, милая, нежная❤️", "Вау😍 Вы очаровательны😘", "На твою красоту и сексуальность можно смотреть вечно", – не скрывали восторга подписчики.
"Наш преподаватель по скульптуре в академии говорил, что у вас идеальные пропорции! Продолжайте и дальше радовать нас своей красотой...😃", – обратился к Брежневой обожатель.
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