"Я не грустная": Брежнева оправдалась после слухов о разладе с мужем

В социальных сетях знаменитость опубликовала фотографию, сделанную в комнате. На снимке артистка запечатлена без макияжа. В подписи к посту Вера Брежнева затронула тему косметики.
По словам исполнительницы, многие женщины неправильно понимают назначение макияжа. Звезда считает, что косметика должна подчеркивать достоинства и корректировать недостатки внешности, а не "рисовать чужое лицо, пусть и красивое".
В заключение Вера Брежнева отметила, что ценит "нюдовый мэйк" – естественную внешность. "P.S. Я не грустная, не уставшая. Просто спокойная", – обратилась певица к своим поклонникам.
Интимный кадр пришелся по вкусу пользователям. Большинство подписчиков заявили, что 37-летняя артистка прекрасно выглядит для своего возраста. "Красивая женщина, естественная, любящая себя, в гармонии", – написал один из восхищенных комментаторов.
Ранее в СМИ распространились сообщения о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. По данным анонимных источников, продюсер закрутил роман с солисткой "Виа Гры" Эрикой Герцег. Однако никаких доказательств так и не было представлено.
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