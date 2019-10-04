Оплеванный Соловьев рассказал о травле после скандала

Конфликт произошел, когда ведущий выступал с интервью на радио "Вести FM". Изначально все шло гладко, но потом один из слушателей начал присылать в эфир оскорбления, из-за чего ведущий вспылил. Впоследствии из-за этого на него обрушился шквал критики. Тем не менее, Соловьев не унывает.
"Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний," – снисходительно отреагировал Владимир. Он уточнил, что скорее всего, в аптеки еще просто не успели завезти успокоительное, поэтому аудитория ведет себя столь агрессивно.
Впрочем, телеведущий все равно не понимает, чем спровоцировал неизвестного на столь громкие и злые слова. Отметим, что злопыхатель высказывался не только в сторону знаменитого журналиста, но и в сторону президента Российской Федерации. Уже установлено, что мужчина "вещал" с территории республики Татарстан.
"У меня нет никаких проблем с великим татарским народом... Тот мерзавец, который присылал сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, – он позорит Татарстан," – эмоционально высказался ведущий "Вечера с Соловьевым". Он добавил, что неизвестный может не являться татарином по национальности, сообщает телеканал "360".
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