Оплеванный Соловьев рассказал о травле после скандала

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Пятница 4 октября
Лента новостей
11:17
Улыбчивый Путин довел до истерики нервного Лукашенко
11:08
Большой куш по-русски: на консервном заводе под Краснодаром устроили перестрелку
10:34
В московском ТЦ "Охотный ряд" в шахту лифта упал человек
09:39
Как сберечь печень: медики дали ответ
09:30
Знаменитый режиссер экстренно госпитализирован в Москве
09:12
Группа компаний "КОРТРОС" идет на новый рекорд
08:23
"Смотрите": как Пугачева выглядит в реальной жизни (видео)
08:06
Резник рвет и мечет из-за окунувших голову школьника в унитаз мерзавцев
08:04
"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
06:35
Череда обманов и измен: новому роману Топурии предрекли печальную участь
04:09
Взбешенный участник "Дома-2" обвинил Павла Волю в воровстве
02:16
"Наступает прозрение": Канделаки в кожаном топе порассуждала о здоровье
00:23
Резко помолодевшая Миддлтон вызвала восхищение
21:51
В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом
21:47
У Поргиной появился неожиданный защитник после отмены вечера Караченцова в "Ленкоме"
21:38
Хвастуна Тимати высмеяли за нелепую куртку
21:32
"Перевалочный пункт": любовное гнездышко популярной телеведущей разобрали на части
21:19
Чего добилась Украина за 28 лет
21:02
"100% беременна!": появилась информация об интересном положении Каменских
20:54
Брат режиссера Арцибашева скончался при загадочных обстоятельствах
20:39
"Парализовало половину лица": состояние Бочкаревой после скандала с наркотиками резко ухудшилось
20:30
Онкобольная Заворотнюк погасила огромные долги
20:11
Под Петербургом мужчина зарезал собутыльника
19:52
Из ПАСЕ вышвырнули напавшего на россиян сумасшедшего (видео)
19:43
Плата за развод: русская модель потребовала от экс-короля Малайзии астрономическую компенсацию
19:34
В Минфине предложили увеличить цену на водку
19:20
Путин сделал заявление о риске гражданской войны в России
19:09
Под Москвой электропоезд насмерть сбил мужчину
18:54
Сговор Порошенко и Зеленского: новому Майдану в Киеве нашли объяснение
18:47
"Коллектив возражает": "Ленком" ответил Поргиной после отмены вечера памяти Караченцова
18:41
"Ксерокопии": сходство детей Галкина с родителями ошеломило россиян
18:30
В Ижевске таксист изнасиловал женщину
18:11
"Живу на последние деньги": Айза Анохина сделала неожиданное признание
18:11
"У нас что, никто не нарушает?": жена вступилась за оскандалившегося Боярского
17:56
Умерла звезда "Мстителей"
17:52
Дипломаты США нагло плюнули россиянам в лицо
17:45
Борисова вывела дочку в свет после разборок
17:34
"Из-за меня": Костюшкин высказался о распаде "Чай вдвоем"
17:19
Водитель погиб на месте: в Башкирии машина врезалась в столб
17:16
"Мы шокированы": Захарова высказалась о новом шпионском скандале
16:53
"Отморозилась капитально Настенька": голая Волочкова записала "пьяное" видео
16:48
Путин отправил в отставку главу ФСИН
16:26
44-летняя Джоли оголилась на публике
16:24
Есть жертвы: в Париже мужчина с ножом напал на полицейских
15:57
"Ведите себя скромнее": певица Валерия поскандалила у Седоковой
15:52
"Это не по-божески, не по-христиански": Азиза врезала обнаглевшему Талькову
15:50
В Подмосковье загорелся крупный строительный рынок
15:38
Mgzavrebi выступят с единственным осенним концертом в Москве
15:29
"Уже тогда знал": детское фото Леонтьева поразило народ
15:28
Сотникова перевела мошеннице два миллиона рублей
15:14
The Westin Maldives Miriandhoo Resort: рай на земле
15:12
Лука Шулич выступит со струнным оркестром в ММДМ
15:08
Финские рокеры из группы The Rasmus едут в Россию
15:01
"Заслужила потом, кровью, нервами": Топалова разорвало после победы Тодоренко
14:57
В аэропорту Челябинска произошло ЧП
14:48
"Проводим дни и ночи вместе": Лобода показала близкого мужчину
14:44
Любовь ушла: стоит ли сохранять отношения
14:44
Два бандита ограбили прохожего под Москвой
14:35
В Воркуте в сгоревшем гараже нашли труп пенсионера
14:25
В парке Дружбы на Речном вокзале покажут кино
14:24
"Визжала как сумасшедшая": Сябитова размазала Бузову и напророчила ей одиночество
14:22
Украину призвали к ответу за крушение MH17
14:18
Москвичей предупредили о похолодании
13:43
"Кошелек" Пугачевой обчистили в Москве
13:36
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
13:32
Уставший от грязи и сплетен Шепелев задумался об уходе
13:31
Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года
13:30
Под Москвой школьник зверски убил одноклассницу
13:26
"Государственная измена": Зеленского отправляют в тюрьму
13:00
"Наш союз был предрешен судьбой": Андрей Григорьев-Апполонов ушел к парню после гибели жены
12:43
Мужчина убил пенсионера из-за поражения в шахматы
12:38
Отказать в помощи: Трамп оплевал погрязшую в коррупции Украину
12:14
Сына вице-президента МТС взяли штурмом в Москве
11:55
"Очень чувственно": Дарья Мороз показала задорные соски
11:55
"Мы его потеряли": страшное заявление Цымбалюк-Романовской о Джигарханяне
11:52
Взбесившийся Порошенко поставил подножку Зеленскому
11:36
Валерия из-за болезни потеряла ребенка от Пригожина
11:28
Русская Кардашьян возбудила народ прилюдными ласками (видео)
11:14
"Засужу барыг!": взбешенная Кравец подала иск на клинику после новости об онкологии
10:43
Самая молодая миллионерша бросила мужа из-за пустяка
10:39
Запад сделал грозное предупреждение вертлявому Зеленскому
10:28
В Москве одноклассники окунули школьника головой в унитаз
10:18
Шалости полуголого Галкина в туалете попали на видео
09:58
"Не пытайте меня": слова Навки о беременности ошеломили народ
09:50
Вырядившуюся Кудрявцеву побили на премии ТЭФИ
09:32
"Открыли глаза": Брежнева сделала заявление о похождениях Меладзе
09:14
Звезда Голливуда подверглась дерзкому нападению (видео)
09:13
Боец Емельяненко попал в потасовку в одном из ресторанов Москвы
09:12
"Как смерть": болезненный вид резко сдавшей Пугачевой вызвал оторопь
08:53
Взорвавшаяся Кудрявцева отправила Первый канал в нокаут
08:23
"Принимает лекарства": сын проболтался о здоровье Джигарханяна
08:16
Личные данные миллионов клиентов Сбербанка слили в Сеть
08:11
"Не мог стоять, тряслись руки": Боярский резко сдал после скандала
08:06
Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
06:24
Названа причина неадекватного поведения Зеленского
06:20
"Что это? Слабоумие?": вступившуюся за Собчак Бондарчук обозвали облезлой бабушкой
06:20
Нашумевший клип о Москве испортил отношения Тимати и Гуфа
04:12
Только родившая звезда шоу "Дом-2" устроила мужу истерику из-за новой стрижки
02:02
"Ты что, папа?": Нюша показала забавы мужа и маленькой дочери
00:03
Водонаева распекла знаменитую супермодель за щеки и жир
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дай Бог вам и вашим семьям все это обойти": Запашный сделал обращение из больницы
"Не чувствовала себя в безопасности": Джоли шокировала неожиданным признанием
Есть пострадавшие: в Химках загорелась квартира
Канделаки откровенно о сексе с известным футболистом
Умер автор музыки к фильму "Мимино"
"Мисс Бумбум-2019": найдена обладательница лучших в мире ягодиц
Шоу-бизнес

Оплеванный Соловьев рассказал о травле после скандала

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Соловьев рассказал коллегам о травле, которая на него обрушилась после инцидента с жителем Татарстана.
прочитано 773 раза

Конфликт произошел, когда ведущий выступал с интервью на радио "Вести FM". Изначально все шло гладко, но потом один из слушателей начал присылать в эфир оскорбления, из-за чего ведущий вспылил. Впоследствии из-за этого на него обрушился шквал критики. Тем не менее, Соловьев не унывает.

ПО ТЕМЕ

Соловьев раскрыл грандиозный обман

"Все примерно так и думали": Соловьев высказался о громком убийстве

"Вали отсюда": Соловьев жестко высказался об Украине

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

"Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний," – снисходительно отреагировал Владимир. Он уточнил, что скорее всего, в аптеки еще просто не успели завезти успокоительное, поэтому аудитория ведет себя столь агрессивно.

Впрочем, телеведущий все равно не понимает, чем спровоцировал неизвестного на столь громкие и злые слова. Отметим, что злопыхатель высказывался не только в сторону знаменитого журналиста, но и в сторону президента Российской Федерации. Уже установлено, что мужчина "вещал" с территории республики Татарстан.

"У меня нет никаких проблем с великим татарским народом... Тот мерзавец, который присылал сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, – он позорит Татарстан," – эмоционально высказался ведущий "Вечера с Соловьевым". Он добавил, что неизвестный может  не являться татарином по национальности, сообщает телеканал "360".

Автор: 4 октября 2019, 10:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мерзостный типчик этот С.
Гость
Ответить
Вечерний <цензура>.....вечерний <цензура>....вечеееерний муууудооозвоооннн...
Гость
Ответить
Мудазвон
Гость
Ответить
Ну и правильно, что послал этого шиза!!! Соловьёв - умница и интеллигент, просто так никого не пошлёт!
1

Популярные темы форума

Политика

Чего добилась Украина за 28 лет
Из ПАСЕ вышвырнули напавшего на россиян сумасшедшего (видео)
Сговор Порошенко и Зеленского: новому Майдану в Киеве нашли объяснение
"Мы шокированы": Захарова высказалась о новом шпионском скандале

Шоу-бизнес

"Сестричка" влезла и сюда: Исаева снимается в фильме про покойную Началову
Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк
Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк
Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
Шоу-бизнес

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк

Народ вывел актрису на чистую воду
Шоу-бизнес

Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк

Поклонники получили шанс увидеть артистку
Шоу-бизнес

Резник рвет и мечет из-за окунувших голову школьника в унитаз мерзавцев

Композитор выразил мнение

Шоу-бизнес

Лазарев сорвался после признаний о дочери у Кудрявцевой

Певец высказался после нескольких дней молчания

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

Необычное фото с Крымского моста смутило народ
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru