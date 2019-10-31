"Зачем себя так уродовать?": изменившаяся Успенская вызвала оторопь

Накануне в личном микроблоге в "Инстаграме" знаменитость опубликовала отрывок композиции, записанной вместе с исполнителем Андреем Большедворским. Новый трек она сопроводила совместной фотографией с коллегой.
"На днях у нас состоялся долгожданный релиз нашего дуэта "Бути без тебе". Делюсь им с вами, дорогие друзья, с большим трепетом", – обратилась Любовь Успенская к подписчикам.
Пост вызвал негативную реакцию пользователей. Многие поклонники были разочарованы тем, что звезда решила исполнить песню на украинском языке, и обвинили ее в предательстве. "За державу обидно", "Неожиданно! После всех историй с украинцами! Бесят артисты, поющие на их языке!" – возмутились подписчики.
Некоторые раскритиковали внешний вид артистки на снимке. Комментаторы заявили, что Любовь Успенская переборщила с косметическими процедурами: "Что с носом? Ужас какой-то", "Вот зачем себя так уродовать?", "Для Успенской это самый ужасный ракурс. У нее выраженная диспропорция лица..."
Один из подписчиков даже сравнил артистку с покойным поп-певцом Майклом Джексоном. "А что у Вас нос как у Майкла стал?" – поинтересовался он. "Майкл жив!" – с иронией поддержал его другой пользователь.
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