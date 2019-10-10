"Мне больно двигаться": разбитую Дакоту приковало к кровати

Певица откладывает выпуск нового альбома. У Риты Дакоты случился нервный срыв.

"Со мной случился настоящий кризис, эмоциональное и профессиональное выгорание во всей его красе. Это когда ты лежишь, смотришь в потолок несколько суток, а телефон на беззвучном повернут экраном вниз. Ты наблюдаешь за тем, как все идет ****, но ничего с этим не делаешь. "Горит сарай, гори и хата (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Рита Дакота в своем аккаунте "Инстаграм".

По словам артистки, она трудоголик до мозга костей. Рита настолько сконцентрирована на работе, что спит всего пять часов в сутки, причем сон этот нельзя назвать спокойным. От любимого дела знаменитость не может оторваться ни на секунду, даже на курорте, вокалистка думает о собственных проектах, а выступать с температурой скоро войдет у нее в привычку.

"Видимо, вселенная устала наблюдать за тем, как я ушатываюсь, и решила ушатать меня сама", – отмечает звезда.

На нервной почве у Риты Дакоты ухудшилось здоровье. Артистка чувствует себя разбитой.

"Вчера мне пришлось отменить урок по фортепиано, потому что у меня настолько болят суставы, что я не могу даже играть. Мне больно не просто двигаться, а даже играааать на пианино, Карл", – жалуется вокалистка.

Также звезда сообщила, что не успевает выпустить новый альбом до 21 декабря, как обещала поклонникам ранее. В свое оправдание Рита Дакота отметила, что спешка в создании музыки может сильно сказаться на качестве, поэтому фанатам придется подождать пару месяцев.

Сейчас вокалистка планирует сосредоточиться на своем здоровье – физическом и моральном. Знаменитость решила нанять менеджера, который снимет с нее часть нагрузки.

"Сдам анализы, пройду обследование, продолжу ходить на иголки и физиотерапию, придумаю какой-нибудь санаторий", – написала Рита Дакота.