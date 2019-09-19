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Полуголая Рита Дакота продемонстрировала свой рельеф

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota
Певица Рита Дакота опубликовала новое "полуголое" фото в своем Instagram-аккаунте. Также звезда поделилась полезными лайфхаками для отпуска.
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На снимке артистка стоит, улыбаясь во весь рот, на фоне моря. Особую атмосферу кадру придает персиковый закат.

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Рита похожа на настоящую дикарку: на ней лишь мини-бикини, а длинные спутавшиеся от ветра волосы ниспадают на плечи. 

"Я дитя пляжа. Для меня никакие горы, городские улочки и леса никогда не встанут в один ряд с морем. Я сваливаю подышать любимой соленой водой при каждом удобном случае, иногда в ущерб работе или здравому смыслу", – призналась исполнительница.

Пользуясь случаем, Дакота решила поделиться с фолловерами полезными лайфхаками. Прежде всего, она рекомендует брать с собой в отпуск универсальное средство – оно должно подходить сразу и для волос, и для лица, и для тела. Также не стоит забывать об увлажняющей эмульсии.

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Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

После Рита откровенно заявила, что позволяет себе ходить на пляже не только в купальниках, но и в нижнем белье. Главное, чтобы оно было не кружевным и из искусственных материалов. К слову, именно в одном из таких комплектов она красуется на фото.

"Таким образом, не страшно, если под супер-открытыми вырезами летних нарядов что-то торчит + такое белье очень быстро сохнет", – подчеркнула солистка.

Поклонники стали активно заваливать Дакоту комплиментами. "Какой у Вас красивый рельеф пресса!", "Идеальная Ри", 
Прекрасная вы", "Ритончик, ты как куколка", "Ну, что за пуська-лапуська!", "Шикарно выглядишь!", – не скрывали своего восторга фолловеры.

19 сентября 2019, 17:06
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