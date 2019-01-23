"Моим отцом был дед": ошарашивший правдой Шаляпин решился на ДНК-тест

Крестная певца Прохора Шаляпина раскрыла семейную тайну, которую артист и его мать Елена Колесникова скрывали 35 лет. Возможно, биологическим отцом вокалиста является его дедушка. Шаляпин решился на ДНК-экспертизу.

Сам Прохор заявляет, что не хотел обнародования этой истории, ведь она бьет по репутации его родительницы. "С самого детства в семье у нас ходила такая легенда. Дедушка для меня всегда был эталоном, в плане своего отношения к жизни, поэтому, несмотря на некрасивость этой ситуации, я бы был счастлив, если бы моим отцом был дед, а не отец. Но это очень бьет по репутации моей мамы", – ошарашила правдой звезда.

Артист отметил, что Андрей Иванович Захаренков, которого он всю жизнь считал родным отцом, уже 25 лет находится на принудительном лечении в психиатрической клинике из-за совершенного преступления. Шаляпин заявил, что этот мужчина маньяк и деспот, который испоганил ему детство.

Елена Колесникова о том, кто же настоящий отец ее знаменитого сына рассказывать не хочет. Однако отмечает, что свекр Иван Андреевич, всегда был добр и внимателен к ней.

"У свекра Ивана Андреевича, несмотря на то что он был женатым человеком, было очень много женщин. Создалось такое впечатление, что, когда мы там остаемся вдвоем, он ко мне пристает", – рассказала Колесникова в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

В том же ток-шоу огласили результаты ДНК-теста на отцовство. "Андрей Захаренков с вероятностью 99,9999% биологический отец Прохора Шаляпина", – заявила эксперт в студии. Артиста эта новость немного огорчила, он ждал другого результата.