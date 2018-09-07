Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова живет и учится в Париже и является активной пользовательницей Instagram. 20-летняя Елизавета регулярно радует подписчиков новыми фото и видео.

Лиза поделилась снимком, сделанным в Москве. Девушка прилетела в столицу, чтобы проводить младших братьев на школьную линейку. На торжественное и важное для детей мероприятие пришел и отец семейства.

Девушка сопроводила пост описанием своих школьных лет. Оказывается, у нее они вызывают не очень приятные ассоциации. "Провожаем братьев по школам. Учитывая то, что с 1-го по 11-й класс я училась в интернатах, школьные годы запомнились мне многим. До 10 класса училась я всегда хорошо и проблемы у меня были только с поведением! В Москве много времени уделялось репетициям к праздникам", – написала Лиза Пескова. При этом она вспомнила случай, показывающий, что в школе у девочки было не все гладко в отношениях со сверстниками.

"Один парень во главе всего 3-го класса встал напротив меня и сказал: "Лиза, неужели ты не видишь, что весь класс против тебя?!" Я ответила, что я тогда тоже против всего класса, убежала и разрыдалась. И только один мальчик был на моей стороне… Ребятам хочу пожелать успехов, веселого и продуктивного учебного года", – поделилась девушка.

Фолловеры отметили, что повзрослевшая Пескова прекрасно выглядит. "Боже, давно не заходила на вашу страницу, как же вы преобразились. Так посвежели, видимо, отдых пошел на пользу. Вы вообще очень милая от природы, так держать, красотка!!!", "Лиза выросла симпатягой", "Какие у вас счастливые глаза", "Дерзкие и красивые", "Стильно смотритесь, молодцы", "Бунтарка", – прокомментировали снимки пользователи соцсети.