Киска Волочковой внезапно заговорила

Анастасия Волочкова обожает своего домашнего питомца по кличке Лакки. Балерина регулярно публикует фотографии любимца, но на сей раз выложила видео, на котором тот требовательно мяукает.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала видео, где крупным планом сняла домашнего любимца, вальяжно спускающегося по мраморной лестнице и трущегося о балюстраду. "Утренний разговор с Лакки.🦊А что вам рассказывают ваши питомцы?🐒" – обратилась к подписчикам Анастасия.

Ролик вызвал приступ умиления у поклонников. "Мам говорит 😁Такой сладкий 😍", "Какая прелесть", "Он говорит что мама все шикарно", "Котик прекрасный, просто нервничает, на камеру не хочет сниматься, кот упитанный, ухоженный, видно, что его любят!", "Какой милашный", "Отличный котяра ! Это же кот ? У меня тоже кот. Беленький. Лапочка моя. Я его сыночком зову. И он также, как и Лакки мне отвечает: " мама ! " . Обожаю котов 😆", "То же самое, орет и орет – разговорчики!", "Кошки, это само очарование! Не зря во многих странах считается кошка-божеством (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали восхищенные пользователи Сети.

Ранее Анастасия пожаловалась на болезнь домашнего питомца. "У нас заболел котик Лакки.😔 Ариша самостоятельно отвезла его в клинику. С хозяйкой коту, конечно, было спокойнее.🙏🏻 Спасибо докторам, которые быстро сделали рентген и все необходимые анализы", – рассказала балерина. К счастью, животному успели помочь, и он продолжает радовать Волочкову и ее близких.