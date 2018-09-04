Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией

Жанна Эппле вызвала фурор, обнародовав фотографию, на которой крупным планом запечатлена ее грудь. 54-летняя артистка без ложной скромности продемонстрировала по-девичьи юный бюст.

На официальной страничке в социальной сети Instagram Жанна Эппле с завидным постоянством публикует фотографии, на которых демонстрирует удивительно стройную фигуру. При этом в интервью артистка не устает утверждать, что такими данными обязана природе – мол, генетика хорошая. Однако Жанна не скрывает, что прибегает и к помощи специалистов. Артистка регулярно посещает салоны красоты.

На сей раз Эппле обнародовала снимок, на котором крупным планом демонстрирует грудь в купальнике. "Чашка кофе и старая фланелевая рубашка – слабовато предложение..." – написала Жанна.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. "Ого! Так и не скажешь, что тете за 50))", "Красивая грудь!", "Есть на что посмотреть, а главное что показать ! Жанна вы молодец ....))", "Отличная фигура. Восхитительная!", "Секси)", "грудь что надо, так держать ", "Жанна классное фото! Грудь прям мммммм (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 3 Сен 2018 в 2:29 PDT

Однако не все пользователи Сети высказали восторг. Кто-то предположил, что у Эппле искусственная грудь. Актриса в комментариях опровергла это мнение. "Грудь своя", – написала она.

Отметим, что Жанна, несмотря на свою потрясающую внешность, уже бабушка. В феврале у нее родился внук Север. Теперь вся жизнь вращается вокруг него. "Он такой беленький, светленький. На меня похож", – в недавнем интервью рассказала артистка.

Советов о том, как воспитывать малыша, от Эппле не ждут. "Меня никто не спрашивает. Все резко стали умными, – отметила актриса. – Невестка, например, точно в сто раз умнее меня – она работает психологом-криминалистом. Взяла всех в руки и всех себе подчинила. Мы теперь чувствуем все себя рядом с ней защищенными! Она мой друг и помощник, я так ее уважаю и так благодарна!"