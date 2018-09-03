Задолжавшей крупную сумму Волочковой грозит срок

В студии программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" телеканала "Россия 1" вновь обсуждали конфликт экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой и ее бывшего водителя Александра Скиртача. Мужчина прошел проверку на детекторе лжи.

Александр Скиртач провел пять месяцев в следственном изоляторе. Суд установил, что экс–водитель брал у своей работодательницы 205 тысяч рублей на похороны матери, которая впоследствии оказалась живой, и он получил три года условно.

Теперь вместе с супругой Софией мужчина пытается доказать, что балерина замешана в коррупционных схемах. Якобы Анастасия помогала региональным чиновникам воровать из казны.

По словам жены экс-водителя Волочковой, благотворительные концерты с участием балерины сделаны для вывода денежных средств из бюджета. За каждое такое выступление танцовщица получает гонорар – наличными в конверте.

Также семейство уверяет, что Волочкова задолжала им крупную сумму. Ранее Александр лично перевел деньги со своего счета на проведение нескольких представлений. Танцовщица обещала вернуть средства, но так этого и не сделала. Бывший сотрудник балерины заявил, что у него есть бумаги, подтверждающие перечисление и он уже обратился в органы правопорядка.

"На данный момент сумма составляет три миллиона восемьсот тысяч рублей. На эту сумму написано заявление, по статье 159 часть четвертая – это тяжкое преступление, сумма большая. Идет доследственная проверка, предоставлены документы в виде выписок с моего банковского счета и платежных поручений", – рассказал Скиртач. Он уверяет, что Волочковой грозит срок.

Чтобы подтвердить правдивость своих заявлений, Александр согласился пройти проверку на детекторе лжи. Однако полученные результаты говорили не в пользу мужчины.

"На вопрос: "Действительно ли Александр воровал деньги у Анастасии Волочковой?" Александр ответил: "Нет" – это неправда. На вопрос: "Оказывалось ли сексуальное домогательство со стороны Анастасии Волочковой?" Александр ответил: "Да", но это также неправда", – сообщила присутствующим полиграфолог Мария Пономаренко.

Добавим, что пока шло следствие по делу Скиртача, тот в ответ подал в суд на Волочкову, обвинив в сексуальных домогательствах. Та не оставила действия бывшего водителя без ответа и обнародовала переписку, в которой тот признается ей в любви. Сообщения датируются мартом 2017 года.

Обвинения в домогательствах балерина категорически отрицает. "Вам самим не смешно? Нашли героя-любовника! Он всячески добивался моего расположения, заваливал меня СМС: мол, хочу, люблю так, что кричать хочется. Я к этому относилась со снисхождением: ну любит, ну и что... Многие мужчины добиваются моего внимания. Я на всех должна реагировать, что ли?" – задала риторический вопрос Волочкова.