Цымбалюк-Романовская после ЗАГСа привела Шаляпина к родителям

Экс-супруга народного артиста пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин недавно были замечены у дверей столичного ЗАГСа. А теперь знаменитости стали героями очередного выпуска "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", чтобы раскрыть все секреты.

"Мы этот поход планировали. Этот поход о том, как я ставила штамп в своем паспорте о разводе. Это неприятный момент для каждой женщины. Это грустный эпизод в жизни, я попросила Прохора поддержать меня. Он украсил своим присутствием эту тему", – рассказала Виталина присутствующим в студии. Цымбалюк-Романовская и Шаляпин заявили, что стараются во всем поддерживать друг друга.

"Сходить нужно было, порвать с прошлым, чтобы войти в счастливое будущее", – прокомментировал Прохор. Артист отметил, что он очень смущен этой ситуацией.

Знаменитости сообщили, что уже познакомили своих родителей. Судя по всему, их роман развивается очень стремительно и бурно.

Елена Колесникова – мама Прохора приехала из Волгограда в московскую квартиру Лидии и Виктора Цымбалюк. Женщину встретили хлебосольно: показали каждый уголок просторных апартаментов, накрыли стол, в конце трапезы родительница экс-супруги народного артиста вынесла торт собственного приготовления.

Пианистка и певец остались довольны семейной встречей. Мама Прохора очень надеется, что вскоре у нее появятся внуки. Женщина уже присматривает подарки для будущих наследников. "Я думаю, что Прохор понравился матери Виталины. Они очень долго беседовали, оживленно. Ну а дальше уже будет видно", – рассуждает Колесникова.

Однако бывшая возлюбленная Прохора – Татьяна Гудзева считает, что Цымбалюк-Романовская приворожила Шаляпина. "Постельное белье, можно сказать, не остыло, а я тут такую новость узнаю. В январе месяце он приехал с огромным букетом роз ко мне, сделал предложение. Он ничего не забирал – тапочки стоят и даже нижнее белье его. Скорее всего, его Виталина обрабатывала и как-то она его под себя прогнула. Я считаю, что она что-то с ним сделала", – сообщила плачущая девушка, демонстрируя огромное помолвочное кольцо.

Прохор с улыбкой воспринял это заявление. Певец отметил, что его отношения с Татьяной давно в прошлом. Он поймал экс-зазнобу на измене и больше не доверяет ей.

Отметим, что Елена Колесникова считает, что пианистка будет отличной женой для ее сына и невесткой для нее. По словам женщины, Цымбалюк-Романовская и Шаляпин – идеальная пара.