Рассекречены подробности последних дней Жени Белоусова

В честь дня рождения певца, 10 сентября, его подруга Елена Крыжина поделилась неизвестными широкой публике фактами о жизни музыканта. Оказывается, исполнитель принял буддизм.



По словам знакомой Белоусова, он вовсе не был легкомысленным и ветреным, как могло казаться не знающим его людям. Образ веселого парня артист поддерживал, чтобы удержать женскую аудиторию.

"На гастроли Женя брал с собой книжки по философии, что-то читал, любил порассуждать… Евгений постоянно стремился к идеалу… Постоянно сидел на диетах. Пытался добиться идеальной формы – притом, что у него было все прекрасно с телом", – приводит слова Крыжиной Sobesednik.ru. Она считает, что так бывает с людьми, которые себя недолюбливают.

Ближе к 30 годам у Белоусова произошла переоценка ценностей. Его душевные метания основывались на том, что к этому возрасту он так и не смог укорениться – ни в музыке, ни в семейной жизни. Трагедия заключалась и в том, что Женя не видел четко свое будущее: чем именно хочет заниматься.

Он постоянно себя искал. "Как-то говорил, что хотел бы отойти от музыки и даже начал писать картины… Лишь уже ближе к закату своего века он нашел свое. В 1997 году поехал в Таиланд со своей гражданской супругой Еленой Савиной и другом. Там он принял буддизм", – поделилась подруга певца.

Елена Крыжина отметила, что после принятия новой религии Женя говорил, что был неимоверно счастлив, полон сил и энтузиазма. "Но прыгнуть выше Белоусова-мальчика, который поет о "девочке синеглазой", он уже не успел", - резюмировала подруга Белоусова.

Напомним, исполнитель скончался 2 июня 1997 года от инсульта. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.