Автор песни "Девочка моя синеглазая": Мне просто больно

Автору песен "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Такое короткое лето", "Золотые купола" трудно слышать свои старые хиты в исполнении Жени Белоусова. По словам Любови Воропаевой, но когда эти хиты звучат, ее "сердце до сих сжимается".

"Когда мы делали с покойным моим супругом Виктором Дорохиным проект "Женя Белоусов", мне приходилось идти на поводу у танцевальной музыки, потому что проект был танцевальный. Но хвала Виктору, он давал мне возможность в каких-то моментах каждой песни побыть собой, и побыть поэтом. Я считаю поэтическими удачами песни "Такое короткое лето", "Золотые купала" и так далее, который пел уж такой попсовый кумир Женя Белоусов!" – поделилась воспоминаниями Воропаева.

Сейчас, по ее словам, в песенном жанре господствует "ля-ля, ку-ку". "Это способен написать любой аранжировщик в студии, да и сам артист. Поэтому у меня огромное количество хороших песенных текстов просто остаются в столе. Есть песни, про которые исполнитель говорит: "Это – не мое!" Но когда ты слышишь, что он поет, думаешь: "У меня же был твой лотерейный билет!" Но сейчас мало кто понимает в хороших текстах. И не только артисты, но и многое зрители", – цитирует поэтессу "Московский комсомолец".







По ее словам, сейчас найти исполнителя сложно. "Редко случаются какие-то удачи. Вот я с нетерпением жду, когда появится песня, права на которую приобрела Алла Пугачева. Это случилось больше года назад, но песни пока нет, она не записана, потому что это – дуэт. Но там очень сильные стихи", – подчеркнула автор хитов.





Вспоминая прошлые годы, она не без сожаления отмечает: "Мне просто больно возвращаться в бывшую себя. Мама говорит, что я мало издала стихов, у меня всего три поэтических сборника. Мама говорит: "Издай! Сделай красиво!" Но мне больно это делать: собирать себя прежнюю не хочется. Мне легче жить здесь и сейчас".



Говоря о творчестве, Любовь не скрывает эмоций: "Мне просто нравится этим заниматься, я слышу музыку, понимаю, что и как надо писать, чтобы вокалистам было легко это спеть. Мы сделали песню для Алисы Мон "Розовые очки", и она быстро стала популярной. Наша взаимная многолетняя приязнь с этой певицей вылилась в этот вот хит".





А когда Воропава слышит свои старые хиты в исполнении Жени Белоусова, ее "сердце сжимается". "Потому что и Виктора уже нет на свете, и Женьки нет. И всегда какие-то моменты удивительные с этими песнями случаются, они не вдруг звучат. Как-то я еду в такси, начинаю разговаривать с водителем, а и спрашивает меня: "Вы – та самая Воропаева?" А потом включает радио, и тут же идет песня белоусовская", – cообщила она.





Не секрет, что в гибели Жени Белоусова не последнюю роль сыграл алкоголь. "Очень сложно справляться с талантом, когда это действительно большой дар. Он настолько изнутри заполняет тебя, что ты все время находишься на гране нервного срыва. И в этом плане, конечно, алкоголь спасает. У меня тоже была проблема, связанная с алкоголем, когда я делала свои шоу в крупных развлекательных комплексах, в казино и так далее. Тогда у меня и был период, когда я чрезмерно увлеклась алкоголем. Но я вылезла из этого состояния... И с тех пор прошло уже девять лет, в течении которых я не употребляла никакого алкоголя вообще", – подчеркнула Воропаева.

