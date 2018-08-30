Опубликовано видео с последнего появления Кобзона
На сайте YouTube появились кадры видеозаписи, на которых запечатлен Иосиф Давыдович. Как сообщает владелец аккаунта, с которого и был опубликован ролик, это одно из последних появлений знаменитого исполнителя на публике. Он выступал на похоронах друга.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Звезда много лет боролась с онкологическим заболеванием. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. На том же погосте находятся могилы его близких родственников.
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