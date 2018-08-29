Зараженный Петренко получил первую группу инвалидности

Все лето Игорь Петренко провел на съемках сериала "Чернобыль", который покажут на телеканале НТВ. Но для него это еще и очень личная история

В детстве Петренко знал, что его отец участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, но не понимал, что именно входило в его обязанности – в семье эти разговоры не велись. И только после съемок в фильме Игорь смогу вывести отца на серьезный разговор.

Оказалось, что Петр Петренко вместе с коллегами занимался разведкой радиационных мест. Они устраивали замеры радиации и наносили результаты на карты. Это было непросто: в день приходилось делать до двух тысяч замеров. Ведь в одной точке избыточном радиации может не быть, а в метре от нее она будет уже в опасном для жизни количестве.

Эта сложная и ответственная работа принесла отцу актера орден Мужества и серьезные проблемы со здоровьем – он инвалид первой группы. Но зараженный в Чернобыле, он все равно держится неплохо для своих 69 лет.

Когда в апреле 1986 года случилась та техногенная авария, Игорю было 9 лет, и эта папина командировка казалась интересным приключением. Хотя мальчик замечал, что мама переживает сильнее обычного, чувствовал общую атмосферу тревоги. Когда его папа с товарищами по службе вернулись из Чернобыля, им не дали заехать домой, а прямо с поезда отправили в больницу. Родственникам, как напоминает журнал "7 дней", даже не разрешалось заходить на ее территорию, ни общались через забор...

Публикация от Fan_page Igor Petrenko (@ig.petrenko.community) 5 Ноя 2015 в 10:37 PST

Рассказы отца очень помогли Игорю Петренко в подготовке к роли. Он уверяет, что на многое посмотрел другими глазами и переосмыслил.