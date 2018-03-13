Игорь Петренко показал маленьких дочек-красавиц

Игорь Петренко вместе с супругой, актрисой Кристиной Бродской и детьми принял участие в записи предвыборного ролика. Зрители пришли в восторг от дочек артистов.

Игорь Петренко и Кристина Бродская ведут закрытый образ жизни. Они не дают интервью, не участвуют в семейных фотосессиях для журналов, редко выходят в свет. Однако актеры сделали исключение для съемок предвыборного ролика. Более того, к процессу были привлечены их дети.

Девочки произвели настоящий фурор. Интернет-пользователи осыпали малышек комплиментами, причем самые внимательные пришли к выводу, что старшая похожа на отца, а младшая – на мать.

Поклонники также высказались о Петренко и Бродской. По их словам, актер выглядит очень достойно, а седина на висках придает ему представительности. Жена артиста, которая для съемки не воспользовалась косметикой, поразила молодостью и красотой. Восторженные фанаты пожелали супругам счастья в браке, а их дочкам – здоровья.

Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились 19 сентября 2016 года. Влюбленные обменялись клятвами верности в одном из ЗАГСов Калининграда. На церемонии присутствовали только самые близкие. Через несколько дней после регистрации Бродская и Петренко обвенчались и после торжества отправились в ресторан.

В январе 2017-го Кристина подарила Игорю четвертого ребенка. Напомним, что у актера есть сыновья Матвей и Корней, родившиеся в браке с актрисой Екатериной Климовой.