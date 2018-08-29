Известную певицу зверски избили из-за долгов

Состояние Виктории Лебедевой ухудшилось. Солистка Пермского театра оперы и балета попала в больницу после избиения коллекторами.

Напали на оперную певицу в середине августа. После того как на Викторию Лебедеву набросился с кулаками здоровенный мужчина, ей пришлось лечиться амбулаторно. Однако певице внезапно стало хуже, пришлось лечь в больницу.

Оперная дива пострадала за чужие долги. 15 августа в дверь Лебедевой постучал мужчина и потребовал позвать некую Светлану. Певица открыла и попыталась объяснить, что незваный гость ошибся адресом.

Однако мужчина, который оказался коллектором, не желал ничего слушать – решив, что Виктория и есть должница, начал ей угрожать. Он требовал показать паспорт, доказать, что певица – не Светлана. Виктория тоже не сдержалась и ответила весьма эмоционально. Тогда визитер пообещал приходить в гости каждый день.

Коллектор в конце концов ушел. Но Виктория побежала за ним, снимая на видео. Она требовала, чтобы мужчина остановился и дождался наряда полиции, который уже вызвала. Когда же певица догнала его, тот набросился на нее с кулаками, пишет Ura.ru. В отношении 37-летнего жителя Перми возбуждено административное дело о нанесении побоев.

Ранее Dni.Ru писали, как в Екатеринбурге коллекторы пообещали заразить детей СПИДом, если их отец не погасит взятый в банке кредит. Собиратели долгов идут на все, лишь бы заставить мужчину заплатить. Юристы отмечают, что "выбивание долгов" в России выходит за рамки закона. Одна только угроза заражения детей тянет на статью Уголовного кодекса. Семья написала заявление в правоохранительные органы.