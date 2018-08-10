Роскошная жизнь богачки Рудковская сводит с ума россиянок

Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Кадры шикарного отдыха она публикует в своем микроблоге, а в это время завистливые злопыхатели придумывают как бы побольнее задеть знаменитость в комментариях.

Вот уже несколько недель Рудковская выкладывает в Instagram фото себя любимой на фоне прекрасных морских пейзажей. Сейчас Яна вместе с семьей плавает на роскошной арендованной яхте, поэтому новая порция снимков сделана именно на этом великолепном судне.

На кадрах Яна и ее супруг Александр Плющенко целуются на ярко освященной солнцем палубе, либо величаво встречает закат на корме вместе с сыном, а в последнем посте сидит в изысканном брендовом наряде на изящной лестнице, ведущей на второй этаж лодки. Естественно, красивая и яркая жизнь знаменитости очень раздражает завистников. Пытаясь хоть как-то насолить Рудковской, приличные с виду россиянки – жены и матери – буквально сходят с ума: опускаются до грязных оскорблений в ее адрес.

Злопыхатели начинают придираться к якобы непропорционально длинным ногам звезды, ее прическе, нарядам, сумкам, в общем, критикуется все, что попадает на глаза. Особо злостных хейтеров Яна старается проучить. Публикует их фото в рубрике под хештегом #асудьикто. Отметим, что эта мера немного отрезвила пользовательниц микроблога, люто ненавидящих Рудковскую, и они стали реже захаживать на ее страницу.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 4 Авг 2018 в 1:08 PDT

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 9 Авг 2018 в 9:04 PDT

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 10 Авг 2018 в 10:12 PDT

"Вот Вам ! На фото , как девочка вырезанная из дерева с головой !", "Вот это ноги вытянула..ну сразу же видно что Шоп. Зачем. Вы и без него имеете достойные формы. А с ним Вы в детство впадаете... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В комментариях всегда как будто к лавке с бабками подошел и они начинааают: а фотошоп, хляди Иванна! Ой ты божечки и правда! Как не стыдно. И жрут, жрут свои "семки" (зависть)..Сажусь в первом ряду с попкорном 🍿Адекватных просьба усаживаться поудобней и посмеяться от души над всеми #асудьикто "идеальными" комментаторами👌🏽 Шоу антифотошопных яжмамок начинается🕺🏽", – высказывались интернет-обыватели.