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Страдающий неизвестной болезнью Сергей Жуков не может петь

Сергей Жуков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Стало известно об ухудшившемся здоровье солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Популярного артиста готовят к третьей операции, он вынужден был отменить летние концерты.
прочитано 1765 раз

О проблемах со здоровьем Сергея Жукова стало известно после того, как на официальной страничке группы "Руки вверх!" в социальной сети Instagram появилось тревожное сообщение. "Сергей Жуков вынужден отменить летнюю часть гастрольного тура "Руки вверх!" из-за возникших проблем со здоровьем", – говорится в объявлении.

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Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Певцу требуется хирургическое вмешательство, причем уже не первое. "Артист, всегда отличавшийся отменным здоровьем, перенес уже две операции и готовится к третьей, самой важной, которая должна состояться в августе. Из-за этого он вынужден ежедневно проходить сложные и болезненные процедуры в московских клиниках", – сообщается в посте.

Примечательно, что такой инцидент случился впервые за более чем 20-летнюю историю коллектива. Жуков пока не может петь, поэтому вынужден отменить летнюю часть гастролей. "Сергей приносит извинения своим поклонникам в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи, что из-за предстоящей операции не сможет выступить у них этим летом. И верит, что с помощью врачей сможет снова вернуться к гастрольной деятельности", – отмечает официальный представитель группы.

Многочисленные поклонники выразили надежду на скорое выздоровление Сергея Жукова и высказали ему слова поддержки. "Скорейшего выздоровления!!!! Пусть все будет только на пользу, здоровье важнее всяких там гастролей", "Сереженька, здоровья!!!!!!!!💐💐💐😍 Поправляйся скорее. Мы все тебя очень любим!!!!!💪💪💪", "Здоровье важнее всего! Сереженька, поправляйся! Отмененные концерты – ерунда, главное – выздоравливай!!! Увидимся в следующий раз ✌❤🌹🌹🌹", – прокомментировали тревожное известие поклонники.

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Автор: Наталья Аряева31 июля 2018, 08:21
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