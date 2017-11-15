Жуков из "Руки Вверх!" оправдался за людоедство

Певца заподозрили в том, что он якобы съел клавишника Потехина. И он был вынужден дать комментарий.

На прошедшей в Кремле церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" Сергею Жукову досталась специальная награда. "Это приз за совокупность наших достижений в музыке", – объяснил артист.

Он отлично понимает, почему его коллектив популярен уже более двух десятилетий. "Мы оперируем к тем мальчикам и девочкам, которые заперты в своем взрослом состоянии и живут в каждом из нас, - признался за кулисами "Золотого граммофона" Жуков корреспонденту Dni.Ru. – Мы играем на людской ностальгии".

В этом году желающих услышать песни про "Студента" и "Крошку мою" оказалось особенно много. "Прежде мы давали себе зарок не работать на Новый год, проводить этот праздник к семьей, а не на сцене. Но в этом году все-таки решили выступать (Да и грех было бы отказываться петь за 25 тысяч евро – именно столько, как говорят, стоит часовое выступление коллектива, ведь в Новый артиста дают по два-три концерта в день на протяжении двух недель – Прим. ред.)".





"Но для этого нам придется обмануть детей, – продолжает Жуков. – Мы решили записать обращение президента, включить его в 10 вечера, отпраздновать новый год, уложить детей спать и поехать выступать. Просто средний сын написал Деду Морозу трогательное послание – пусть, мол, папа не уезжает на гастроли. Вот и приходится хитрить".





Рассказал Сергей и про судьбу клавишника Алексея Потехина, с которым работал в группе до 2006 года. "Он никуда не пропал – работает, развивается, выступает, просто мы идем разными дорожками. Год назад по моей располневшей фигуре все могли подумать, что я съел Потехина. Но сейчас я привел себя в порядок и больше меня в людоедстве никто не подозревает", – в шутку заявил Жуков.

