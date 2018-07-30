Внучка Ефремова объяснила расставание с Борисом Ельциным

Ольга Ефремова берется за новый режиссерский проект. Актриса после возвращения из Италии хочет вернуться в обойму и готова к новым победам. Она уверена, что к этому ее обязывает принадлежность к великой актерской династии.

Внучка известного актера и режиссера Олега Ефремова успела пожить в разных странах, выйти замуж за итальянца Алессандро и родить сына. Однако вскоре выяснилось, что роль итальянской жены-домохозяйки ей не подходит. В 2017 году актриса решила вернуться в Россию и возобновить актерскую деятельность.

"Я хочу вернуться в обойму. Ведь у меня великий дедушка – Олег Ефремов, великий дядя – Михаил Ефремов, пока еще не великий, но очень талантливый брат – Никита Ефремов. Пришло и мое время реализоваться, я это чувствую", – говорит Ольга. Актриса признается, что самооценку ей подняла встреча с Квентином Тарантино на Каннском кинофестивале. Известный режиссер сказал Ефремовой, что она похожа на русскую Уму Турман.

Едва Ольга успела вернуться в Россию, как по Сети поползли слухи о ее романе с Борисом Ельциным – младшим. Сами влюбленные их не комментировали, да и история оказалась короткой. Сейчас, по словам Ефремовой, они просто друзья.

"Отношения с Борисом начались уже после того, как мы расстались с Алессандро. Я находилась в тяжелом, подавленном состоянии, а встреча с Борей меня зажгла. Но в какой-то момент оба поняли, что серьезного продолжения у отношений не будет, что у нас разные жизненные ритмы", - заявила актриса в интервью журналу Hello!.

Публикация от Olga Efremova �� (@efra_life) 14 Июн 2018 в 9:33 PDT

Сыну Ольги и Алессандро Арсению два года. Хоть бывшим супругам и не удалось сохранить семью, наследника они растят вместе – в Италии и в России. Ольга надеется, что Арсений взял лучшее от нее и от папы. Он разумный, чуткий и спокойный – в отца. И в то же время, как мать, обожает позировать перед камерой.