Первый канал нашел таинственный след в убийстве легендарной артистки Федоровой

Прошло 30 лет с момента убийства советской актрисы Зои Алексеевны Федоровой. Преступление до сих пор не раскрыто. Подозрения падают на близких артистки, те же, в свою очередь, считают, что в гибели звезды виновны спецслужбы.

Американский внук звезды советского кино Кристофер приехал в Россию, в студию программы "Пусть говорят" Первого канала, чтобы узнать правду. Долгие годы одним из главных подозреваемых в смерти Федоровой был его отец-американец. Тем более, после смерти артистки из ее дома пропала внушительная коллекция бриллиантов.

Федорову с пулей в голове обнаружили родственники в ее собственной московской квартире на Кутузовском проспекте. Заговорили о политическом заказе, ведь актриса собиралась уезжать в Америку. По другим данным, она была шпионкой еще с 20-х годов и знала секреты политической элиты.

Однако следователь, занимавшийся этим делом, считает, что Федорову убил очень близкий знакомый, который смог легко проникнуть в квартиру. По предположению дознавателя, выстрел сделала женщина.

Знакомая артистки, Виктория Лазич, заявляет, что Зоя Алексеевна готовилась эмигрировать в США, поэтому продавала свои вещи и драгоценности. Вырученные средства актриса планировала с помощью замысловатой финансовой манипуляции перевести в американский банк. Лазич считает, что звезду убили спецслужбы СССР.



Внучатый племянник актрисы Алексей Федоров также уверен, что к смерти его родственницы причастны сотрудники комитета госбезопасности. По словам мужчины, за каждым шагом Зои Алексеевны следили, ее телефон прослушивали, а убийство артистки органы пытались повесить на его отца.

Бывший следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР Владимир Калиниченко убежден, что Федорова промышляла контрабандой. "Абсолютно по всем материалам Зоя была завербована наркоматом госбезопасности, но существует же правило: если агент НКВД засвечивается, его из списка исключают. Но поскольку Зоя вольно или невольно была вовлечена в бриллиантовый бизнес, то ее кураторами были работники ОБХСС", – предположил экс-дознаватель в эфире "Пусть говорят".

Еще одна подруга Федоровой – актриса Энгелина Рогальская вспоминает, что у Зои Алексеевны бриллиантов в помине не было. Погибшая артистка занималась мелкой спекуляцией и еле сводила концы с концами. Федорова планировала начать новую жизнь с дочерью в Америке. За несколько дней до убийства звезда советского кино рассказывала, что уже купила билеты на самолет и собрала вещи.