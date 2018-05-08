Необычный сын Булановой отметился на шоу Кудрявцевой
Татьяна Буланова появилась перед Лерой Кудрявцевой в черном балахоне, изюминкой которого стал необычный воротник вроде "мельничного жернова". Завершали образ стильная прическа и яркий макияж. На ток-шоу популярная исполнительница рассказала о зарождении романа со своим будущим вторым мужем, футболистом, а ныне тренером Владиславом Радимовым.
Интересно, что свое увлечение Буланова тщательно скрывала от на тот момент супруга, продюсера Николая Тагрина. "Официально в браке мы прожили 13 лет", – отметила артистка, давая понять, что их с Николаем отношениям гораздо больше.
Когда Татьяна ушла от мужа к Владиславу, тот смог ее простить. А вот дружбу сына Александра с соперником посчитал настоящим предательством. Тагрин не общался с наследником на протяжении семи лет. "Он очень переживал, конечно", – отметила Татьяна Буланова.
Интересно, что в студии появился и сам Александр. Он так прокомментировал непростые отношения с отцом: "В последние пару лет медленно, но верно идем на контакт". Отрывки из новой передачи, которая увидит свет лишь 12 мая, уже находятся в свободном доступе в интернете. Некоторые пользователи уже успели оценить новых гостей Леры Кудрявцевой.
В частности, зрители отметили необычный внешний вид старшего сына Татьяны Булановой. "Ничего себе сынок у булановой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это сын Тани Булановой???", "Чет больно толстый сынок у Булановой(", "Не думал, что у Булановой такой импозантный сын)", "Себя одела, а сына чего нет?", "Сынок мог бы для съемок и приодеться. Мать вон вся расфуфыренная сидит", – высказались пользователи Сети.
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