Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице

Татьяна Буланова сообщила о том, что находится в одной из петербургских клиник. Как оказалось, проблемы со здоровьем возникли у ее младшего сына Никиты.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Буланова опубликовала фотографию, сделанную из окна больницы. "Что такое не везет и как с этим бороться. Хоть вид из палаты красивый", – не теряя присутствия духа, подписала фото популярная исполнительница.

Многочисленные подписчики немедленно всполошились: они засыпали артистку вопросами и пожеланиями скорейшего выздоровления. Не осталась в стороне и юмористка Елена Воробей. "Танечка, что случилось?😱😱😱❤️🙏❤️🙏❤️🙏" – спросила артистка у Булановой. Та ответила.

Как оказалось, профессиональная медицинская помощь понадобилась не ей, а младшему сыну Никите. "Лен, Никита месяц назад посадил занозу в ногу. Думали, вытащили, оказалось, что нет. Сейчас под наркозом удалили – оказалось, внутри палка размером с сантиметр была!" – поведала популярная певица.

Отметим, что только в январе Буланова вместе с наследником была в больнице. Журналисты узнали об этом тоже благодаря аккаунту артистки в соцсети. В комментариях к фотографии Татьяна попыталась успокоить обеспокоенных фанатов. Она сообщила, что у них все хорошо. Что стало причиной госпитализации, артистка предпочла не уточнять.

Напомним, у Татьяны Булановой два сына, и в недавнем интервью она призналась, что мечтала родить дочь. Несмотря на то что в современном шоу-бизнесе модно заводить детей в возрасте 45+ и даже больше (яркий пример – Алла Пугачева), Буланова дала понять, что не подвержена подобным веяниям и беременеть в 49 лет не готова.