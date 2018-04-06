Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери

Популярный театральный актер Игорь Гордин дал откровенное интервью. Артист, являющийся супругом Юлии Меньшовой, рассказал о личной жизни с телеведущей.

Отношения Юлии Меньшовой и Игоря Гордина начались с того, что артист начал учить ее играть в бильярд. Они вместе уже 20 лет, по словам актера, они до сих пор "где-нибудь на отдыхе" играют в эту азартную игру. Со стороны отношения Игоря и Юлии кажутся гармоничными, однако некоторое время назад из-за накопившихся проблем они расходились.

"Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе. Когда теряешь, то понимаешь ценность потери. Прошло уже десять лет, время все сгладило", – рассказал Игорь Гордин в интервью журналу "Атмосфера".

По мнению актера, нет секрета крепких браков и нельзя дать советов. "Это зависит и от одного и от другого человека – и как можно дать совет сразу обоим? Я, например, интроверт, все в себе коплю, редко взрываюсь, и если это происходит, то внутри. А жена, Юля, экстраверт, она, наоборот, все выносит наружу. Каждый человек проходит свой путь, и рецептов нет. Единственное, я могу сказать, брак требует усилий, душевной работы. Иногда надо себя немножко ущемить, где-то уступить, где-то принять, где-то помочь. Нельзя все время требовать внимания к себе", – объяснил актер.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 31 Дек 2017 в 1:16 PST

Меньшова и Гордин воспитывают сына Андрея, который учится уже на третьем курсе в театральном вузе, и дочь Таисию, она еще школьница. По словам актера, сын набирается опыта и понимает, что ему нужно. "Посмотрим, что будет дальше. Не факт, что станет актером, может, все-таки пойдет в режиссуру, есть в кого, как говорится", – сказал Игорь. При этом он отметил, что дочь пока не определилась с профессией, но актерство ее явно не привлекает.