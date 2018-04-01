Меньшова выставила покойного Анофриева жутким изменщиком

В программе "Сегодня вечером" на Первом канале обсудили личную жизнь умершего актера Олега Анофриева. Ведущие Максим Галкин и Юлия Меньшова выставили артиста в дурном свете: они решили сосредоточиться на его изменах.

Кому пришла в голову идея перемыть кости покойному, остается только гадать. Но факт остается фактом: значительная часть передачи была посвящена именно любовным похождениям Анофриева.

Обсудить личную жизнь артиста пригласили его друзей и близких. В программе принимали участие дочь актера Мария и даже внучка Наталья.

Конечно, и сам Анофриев признавался, что не без греха. В последние годы жизни он с легкостью заявлял, что любил приударить за красивыми женщинами, хотя и не помышлял о разводе. Артист подчеркивал, что всегда старался оставаться честным к своей жене Наталье Отливщиковой.

"Я не влюбчивый, но я был ловелас страшный. Всегда гордился тем, что ни одной женщине не сказал, что я ее люблю", – говорил Анофриев.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 30 Мар 2018 в 2:09 PDT

Кроме того, актер чуть ли не к каждому фонарному столбу ревновал свою супругу. "Заставил уйти ее с работы, как только исполнилось 55", – пожаловалась дочь артиста.

Судя по всему, жена Анофриева не устраивала ему сцен из-за измен. "Хочешь – гуляй, хочешь – живи. Всегда лучше промолчать. Пусть человек додумает сам и решит. Очевидно, ему требовалась моя рука, мое плечо", – говорила она.

Напомним, Олег Анофриев скончался 28 марта 2018 года. Как писали Dni.Ru, его похоронили на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.