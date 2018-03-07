Урки увезли рыдающую Буланову в лес

Татьяна рассказала, как уголовники везли ее в неизвестном направлении, а ее мужа заставляли пить водку. Эксцесс разрешился благодаря гитаристу певицы.

Практически кинематографичный случай произошел с Булановой 26 лет назад. Певица давала концерт в городе Кустанай Республики Казахстан. После очередного изнурительного выступления она вместе с мужем Николаем Тагриным отправилась в отель. Гастрольный график был очень плотный, уже в семь утра следующего дня артисты должны были садиться в поезд, поэтому по приезде в номер сразу легли спать.



Спустя время супруги услышали настойчивый стук в дверь. Открыли. На пороге стоял "конкретного вида" юноша, он настойчиво приглашал певицу провести вечер в компании его товарищей. Татьяна вежливо отказалась, сославшись на усталость после выступления. Упорный поклонник, не удовлетворившись отказом, чуть позже пришел еще раз, но уже в компании золотозубого мордоворота.

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official) Ноя 28, 2017 в 3:32 PST

Артисты попросту побоялись дважды отказать пареньку. Пришлось собрать музыкантов и выйти в фойе. "У гостиницы нас ждало с десяток модных в то время жигулей – "девяток", "восьмерок". Нас рассадили по машинам и повезли… в лес! А я была беременна Сашей. Еду, а что дальше будет, непонятно. Тут еще Надя, наш директор, нагнетает: все, мужиков убьют, а нас с тобой изнасилуют".

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official) Ноя 21, 2017 в 2:14 PST

Ошарашенных артистов привезли в заброшенный пионерский лагерь. Там их ждали накрытые столы, на которых были расставлены ряды граненых стаканов. "Хозяева банкета — настоящие урки, каких в кино показывают. С очень недобрыми лицами", – вспоминает застолье Буланова. Братки решили выразить свое уважение мужу артистки, но сделали это так, как умели: ему налили полный стакан водки и настоятельно порекомендовали выпить.

Напряжение росло, растерянные музыканты очень нервничали, все могло закончиться конфликтом, если бы не гитарист Коля Каблуков. Он начал смешить присутствующих, гости расслабились, и банкет продолжился в доброжелательной атмосфере. Гулянье закончилось под утро, уставших артистов проводили до гостиницы и даже собрали сумки с едой в дорогу. "Это сейчас рассказывать смешно, а тогда действительно было очень страшно", – цитируют Буланову журналисты "Теленедели".