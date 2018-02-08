Роскошная Нетребко сразила наповал декольте до пупа

Москвичи оказались сражены наповал концертом Анны Нетребко. Оперная дива поразила зрителей не только вокалом, но и внешним видом.

За время выступления прославленная солистка сменила два платья, каждое из которых можно считать отдельным образчиком искусства. Артистка вышла на сцену в роскошном, усыпанном стразами черном платье с внушительным декольте. Наряд оставлял открытыми плечи оперной дивы. Для первого номера на сцену поднялся и супруг Анны Нетребко, певец Юсиф Эйвазов. Появление пары публика встретила громом аплодисментов.

Первым дуэтом в исполнении супругов стал отрывок из "Отелло". Надо признаться, что номер оправдал ожидания: музыкальные критики не раз отмечали, что любовные арии у этой пары выходят потрясающе. Вот и в этот раз чувства певцов были заметны в каждом жесте, взгляде и в каждой ноте. Увы, дуэтов в концерте было всего два. Остальные номера артисты исполняли сольно.

Нетребко, как обычно, устроила из своего выступления настоящее шоу: во время исполнения арии Леди Макбет она читала письмо, которое потом смяла и бросила в зрительный зал. После этого обняла дирижера, знаменитого Владимира Спивакова, и пустилась в пляс, кружась по сцене. На этом первое отделение концерта закончилось.

После антракта публику ждал еще один сюрприз: Нетребко сменила наряд. Теперь она вышла на сцену в еще более открытом платье винного цвета. Вместе с Юсифом она исполнила лучшие арии из опер Леонкавалло, Каталани, Масканьи, Верди, Джордано и Римского-Корсакова.

Отметим, что публика выходила с концерта довольной, несмотря на астрономические цены на билеты: место в партере могло стоить 167 тысяч рублей. За эти деньги зрители получили не только возможность наслаждаться пением Нетребко с лучших мест зала имени Чайковского, но и бесплатный фуршет в VIP-зале ресторана.