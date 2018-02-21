В Сети появилось порно с Настей Рыбкой

В интернете распространилось пикантное видео с участием Насти Рыбки и ее секс-тренера Алекса Лесли. Говорят, ролик с их упражнениями стал достоянием общественности благодаря хакерам.

На сайте Pornhub.com появилось несколько видео с участием Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич, девушка родом из Бобруйска). На роликах, снятых в формате хоум, запечатлены Настя Рыбка и ее секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов, который, по некоторой информации, до недавнего времени являлся сотрудником "Сколково").

У некоторых видео хронометраж длится более часа. По мнению Life.ru, эти ролики явно не были предназначены для показа широкой публике. Предположительно, аккаунты Лесли и Рыбки взломали хакеры. По другой версии, Настя и Алекс сами выложили эти записи в целях пиара.

К слову, ранее Настя Рыбка заявила о готовности сняться в фильме для взрослых. По всей видимости, Алекс Лесли помогает девушке в продвижении ее кандидатуры в индустрию.

Напомним, имя Анастасии Вашукевич прогремело на всю страну после скандала с миллиардером Олегом Дерипаской. Причина – публикация в соцсетях информации, касающейся личной жизни бизнесмена. Говорилось, что девушка якобы оказывает эскорт-услуги и в число ее клиентов входят очень обеспеченные люди.