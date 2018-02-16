Эскортница Рыбка обставила охрану Дерипаски

Стало известно, как Насте Рыбке удалось снять видео приватного отдыха на яхте Олега Дерипаски. Ситуацию проанализировал специалист.

Частный детектив Эрнест Асланян дал понять, что Насте Рыбке удалось сделать видео только благодаря ошибке сотрудников охраны Олега Дерипаски. "При встречах влиятельных мужчин с незнакомыми девушками у последних еще до самого знакомства забирают телефоны", – поведал эксперт.

"Обычно их сдают на хранение в специальные ячейки, которые должны были быть и на яхте Олега Дерипаски. Однако этого не произошло – и Рыбка свободно общалась с секс-тренером Алексом Лесли, которого называла мамой", – компетентно передает Super.

Напомним, имя Анастасии Вашукевич прогремело на всю страну после скандала с миллиардером Олегом Дерипаской. Причина – публикация в соцсетях информации, касающейся личной жизни бизнесмена. Говорилось, что девушка якобы оказывает эскорт-услуги и в число ее клиентов входят очень обеспеченные люди.

Публикация от Super (@super.ru) Фев 16, 2018 в 5:21 PST

Предприниматель подал в суд на Рыбку и ее секс-наставника Александра Кириллова (Алекса Лесли). Свои похождения Настя сочно описала в книге "Дневник по соблазнению миллиардера".

Интересно, что Александр Кириллов фигурирует на сайте инновационного центра "Сколково". На это обратили внимание пользователи Сети и журналисты. В профиле Кириллова говорилось, что он директор по науке, идеолог и инвестор Центра интеллектуальных систем прогнозирования. Однако "Сколково" поспешило удалить фото скандального секс-тренера со своего сайта, которое было доступно там до недавнего времени.