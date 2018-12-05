Плющенко в старом свитере оседлал довольного Киркорова
В личном микроблоге Яна выложила снимок, на котором ее наследник удобно расположился на плече довольного праздником Киркорова. По словам Рудковской, в этот раз на торжество Саша отправился без нее.
"Тот случай когда в отсутствии мамы, Санечка выбрал правильную позицию. На плече у поп-короля. Спасибо тебе дорогой Филипп за твое гостеприимство, многолетнюю дружбу и отношение к Саше и еще раз с днем рождения, маленькую принцессу Аллу-Викторию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Рудковская.
Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать. "Спасибо! Держу на руках будущего Олимпийского чемпиона", – написал артист в комментариях.
Почитатели Рудковской были единодушны с поп-королем. "Самый любимый малыш – надежный чемпион", "Я тоже думаю, что будущий олимпийский чемпион, будем ждать", "Согласен с Филиппом! У него на руках Будущий чемпион!!!", – писали фанаты Рудковской.
Однако были и те, кто старательно выискивал недостатки на снимке. Одна из подписчиц упрекнула Яну в невнимательности к собственному сыну. Якобы Рудковская не удосужилась нарядить ребенка, который разгуливал в старом свитере среди разряженных гостей.
"Сама наряды меняет, выпендривается, а сынишка бедный в одной и то же кофтенке везде", "Тебе на такую кофтенку год работать надо", "Тоже обратила внимание! Наверное любимая Саши! Бывает такое у детей в этом возрасте, сами выбирают, и ничего другого!", "у такой мамы выбирать не приходится", - рассуждали фолловеры.
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