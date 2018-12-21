Сын Рудковской и Плющенко сильно упал на льду

Пятилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр принял участие в новом ледовом шоу родителей "Лебединое озеро". Однако во время выступления мальчик не удержался на ногах и сильно упал.

Накануне, 20 декабря, состоялась громкая премьера ледового шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской "Лебединое озеро". В программе задействован сам олимпийский чемпион, а также фигуристка Аделина Сотникова и маленький сын спортсмена Александр Плющенко. В постановке мальчик отыгрывает образ Маленького принца.

Подготовка к шоу шла на протяжении многих месяцев, поэтому можно представить, как волновались участники действа. Посмотреть красочный спектакль пришли в том числе и знаменитости. К примеру, поддержал постановку поп-король Филипп Киркоров. Артист привел на шоу своих детей – Аллу-Викторию и Мартина.

Однако не обошлось без эксцессов. Как утверждает Telegram-канал "Только никому...", во время проката пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко сильно упал. Стоит отдать должное выдержке малыша – он не заплакал, не убежал, а с усилием завершил программу.

Правда, к журналистам на интервью Александр не вышел. Говорят, он забрал подарки от зрителей и ушел в гримерку. Филипп Киркоров предположил, что падение маленького Плющенко могло быть срежиссировано Яной Рудковской. Однако очевидцы, оценивая степень падения Александра, в этом сильно сомневаются.

Отметим, что в Сети пользователи регулярно чихвостят Рудковскую за то, что она якобы заставляет сына много часов проводить на льду и сниматься в фотосессиях вместо того, чтобы дать ему больше времени для счастливого свободного детства. Яна неизменно отвечает, что ни к чему не принуждает сына. Дескать, он сам с радостью отдается фигурному катанию.