Искалеченная модель обвинила мужа в зверском избиении

Фотографии своего лица в синяках и гематомах разместила в соцсети известная российская модель Кира Фокс. Девушка утверждает, что ее постоянно избивал бывший сожитель, которого она же и содержала.

Последний инцидент произошел 30 июня 2018 года, однако сообщить об этом Кира решилась лишь сейчас. Все произошло буквально за день до отъезда модели в Китай по очередному контракту. Девушка пояснила, что долго молчала, поскольку боялась штрафа от китайского агентства за срыв договоренностей.

"Меня избил мой собственный мужчина – Игорь Черкасский, который клялся защищать меня и оберегать. Избил перед серьезным контрактом в Китай (за два дня до контракта) настолько жестоко, что у меня две недели сходили побои с лица, а от порезов на ногах до сих пор остались шрамы", — написала модель в Facebook.

По словам Фокс, Черкасский страдает от алкогольной зависимости. Он не только "целенаправленно" избивал ее, но и пытался изнасиловать. В день инцидента девушка оказалась в больнице только благодаря соседям – они услышали шум в квартире и вызвали полицию, передает "Москва 24".

Кира заявляет, что терпела издевательства два месяца. Черкасский вспыльчив и ревнив, а поводом к очередному избиению стал отказ пообедать вместе. По словам модели, полиция на ее заявление не отреагировала, и она решила предостеречь других девушек от подобной ситуации.

Кира Фокс, которая появлялась на обложках журналов SNC и Grazia, пытается привлечь Черкасского к ответственности. Продюсер утверждает, что это "сплетни и провокация". По его словам, фотографии с синяками можно и подделать.