Российская модель выставила фото с мертвым ребенком
Снимок со своим мертворожденным сыном Яна Яцковская опубликовала в Instagram. Модель написала, что в День матери она стала мамой во второй раз – у нее родился "небесный" мальчик.
Шокированные поклонники модели оставили под публикацией сотни возмущенных комментариев. Позже их удалили, но журналисты решили поинтересоваться, зачем модель опубликовала такой снимок. Яцковская объяснила, что фото стало протестом.
Протест, по словам модели, во-первых, против того, что многие женщины после такой трагедии скрывают случившееся и годами страдают от психических расстройств. Во-вторых, это протест "системе", которая не позволяет рожать и хоронить женщинам детей так, как им хочется. В-третьих, Яна хотела показать, что такая трагедия может произойти в жизни любой женщины - даже у ведущей такую яркую жизнь, как автор поста.
Девушка пояснила, что по натуре она трудоголик. Поэтому за семь недель до того, как она узнала о своей беременности, модель вела обычную для себя жизнь: делала косметические процедуры, проходила курсы детокса и диеты.
Позже Яна уехала на съемки во Францию. На 17-й неделе беременности она самостоятельно путешествовала с 23-мя килограммами багажа и десятью килограммами ручной клади. Трагедия произошла на Мальдивах, куда пара поехала отдохнуть. В отеле Яцковская в последний раз почувствовала шевеление ребенка. В местной больнице Яне сказали, что сердце младенца не бьется.
В подписи снимку Яцковская благодарит малыша за то, что он "сделал их счастливыми", передает телеканал "360".
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