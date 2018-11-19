Звезда "Дома-2" призналась в психическом расстройстве
О проблемах с нервами откровенно рассказывает сама Саша Черно. Ее коллег по телестройке такие признания до последнего времени не особо удивляли. Они привыкли к весьма неожиданным проявлениям Сашиного темперамента - в частности, скандалам на почве необузданной ревности.
Однако последнее признание удивило и закаленных участников "Дома-2". Александра рассказала, что ее преследуют панические атаки. Кроме того, она увязла в кошмарах и странных снах. В последнем сне ее сексуально домогался таксист.
"Едем по трассе с таксистом. Едем очень долго, с поляны в Хотьково. Не можем найти дорогу, ее постоянно размывает. Потом резко начинается ливень, водитель едет задом, едет очень быстро. Останавливается возле заброшенного дома. Начал сексуально приставать, у меня внутри был сильнейший страх и крик. Сразу после этого резко проснулась, обняла Йосика и более-менее успокоилась. Я очень четко запомнила лицо этого человека, в жизни я никогда его не видела", – написала Черно.
Саша спрашивает у подписчиков, к чему может быть такой сон. И признается, что ей очень страшно. Эксперты, прочитав этот пост, отметили, что налицо признаки психического расстройства. Однако это вполне объяснимо: специалисты подчеркивают, что свадьба всегда влияла на нервы и психику девушек, так как связана с сильными переживаниями, пишет "ВокругТВ".
Что касается Саши Черно, то, помимо обычных переживаний, у нее есть еще и закомплексованность, и неуверенность в себе – из-за лишнего веса. Александра боится, что из-за своей полноты может потерять Иосифа. Также, по мнению экспертов, на состоянии девушки может сказаться недостаток внимания со стороны парня.
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