Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" объявила о расставании

Супруга солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова подвела итоги ушедшего октября. Регина Бурд сообщила о расставании, отметив, что это плюс.

Сергей Жуков и Регина Бурд – одна из самых гармоничных супружеских пар в отечественном шоу-бизнесе. Бывшая участница группы "ВИА Сливки" подарила популярному артисту дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Она находит время не только для семьи, но и для работы – у Сергея и Регины несколько бизнес-проектов.

А еще Бурд ведет собственную страничку в Instagram. Там Регина решила подвести итоги ушедшего месяца: "Октябрь закончился. Что он принес? Одно расставание – по работе. Я рассталась с сотрудником, на которого возлагала большие надежды. Это минус. Но это большой опыт, а значит, плюс. В октябре мне исполнилось 33. А это новые горизонты и знания. И еще один год в копилку житейской мудрости. Я влюбилась! В несколько красивых, мудрых и рвущих душу поступков моего мужа. Они помогли мне открыть его с новой стороны и еще раз убедиться, что он у меня замечательный! А еще октябрь принес много поездок в романтичную Европу, а вместе с этим в моем alcohol free образе жизни появилось несколько бокалов Prosecco😁 Спасибо, октябрь!"

Напомним, что Бурд поддерживала Жукова, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Исполнитель попал в больницу, перенес несколько операций, отменил все выступления. Поклонники стали выдвигать версии. Одни решили, что у певца проблемы с почками, другие беспокоились о его сердце. Позже поползли слухи об онкологии.

В итоге Сергей решил прояснить ситуацию. Он рассказал, что за кулисами ударился о металлическую конструкцию – так образовалась грыжа, которая со временем разрослась. К врачам артист обратился поздно, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство.