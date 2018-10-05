Известный актер потерял 12-летнюю дочь

Голливудский актер Том Круз отказался от встреч с дочерью Сури. Звезда не интересуется наследницей из-за приверженности новому религиозному движению.



В апреле этого года Сури Круз отметила свое 12-летие. Из родителей на празднике присутствовала только мама – актриса Кэти Холмс. Поговаривают, что девочка не видела звездного отца уже несколько лет.

После развода Том получил право забирать Сури на десять дней в месяц, однако этой возможностью еще ни разу не воспользовался. Друзья Круза объяснили, почему он избегает свою дочь. "Каждому человеку разрешено видеть своего ребенка, если он этого действительно хочет. Том сделал свой выбор: он не встречается с дочкой, потому что она не сайентолог", – сообщил приятель артиста.

Отметим, в России Сайентологическая церковь Москвы и Церковь сайентологов Санкт-Петербурга ликвидированы по решению судов. Часть сайентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в Федеральный список экстремистских материалов, а их производство, распространение и хранение на территории нашей страны незаконно.



Ходят слухи, что браки Тома с Николь Кидман и Кэти Холмс распались из-за его фанатичной преданности учению. Экс-супруги предпочли остаться католичками и не захотели жить по правилам сайентологии.

Недавно выяснилось, что Холмс после развода с Крузом вынуждена была подписать соглашение, по которому ей запрещено высказываться о религиозном движении, которое поддерживает ее экс-супруг. По условиям контракта она может потерять дочь из-за резких слов в сторону учения.

Добавим, что 39-летняя Холмс уже несколько лет встречается с актером Джейми Фоксом, который стал известен в России после главной роли в фильме "Джанго освобожденный". Актеры долгое время скрывали свои отношения.

Холмс и Круз расстались в 2012 году. Том потерял интерес к наследнице и перестал с ней встречаться. Два года артист прожил в Великобритании – он переехал, чтобы быть ближе к друзьям-сайентологам. В прошлом году он вернулся в США, но Сури по-прежнему избегает. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на US Magazine.