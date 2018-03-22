12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем

Эксклюзив Интервью Интимная проблема мешает жить Жасмин Стало известно о еще одной болезни Табакова Дом-2

Выбор читателей

Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Борис Корчевников ужаснул болезненным видом
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
партнеры
Четверг 22 марта
Лента новостей
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
18:03
Меланья Трамп устала быть первой леди
17:50
Как победить болезни с помощью диеты
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:24
Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
17:15
Россию захлестнет эпидемия бородавок
16:46
Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье
16:26
Бойкот Думы и молодость Венедиктова
16:23
На салатовой ветке метро появятся две новые станции
16:05
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
16:03
Футбольным фанатам разрешили мыться на вокзалах
15:55
Синоптики назвали дату начала весны в Москве
15:52
Группа Вагнера вновь помогла сирийским войскам
15:46
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
15:46
"Убирать физически": опубликован план Савченко по ликвидации лидеров Украины
15:27
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
15:19
Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
15:04
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках
15:00
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
14:56
Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД
14:47
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
14:34
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
14:30
Елизавета II назвала невестку порочной женщиной
14:27
Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
14:18
На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца
14:07
Володин: Госдума открыта к работе с журналистами
13:59
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
13:55
Скандал с отравлением детей в Волоколамске дошел до президента
13:55
Под Петербургом грузовик протаранил автобус с пассажирами
13:45
При взрыве в Чехии погибли шесть человек
13:39
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
13:23
Диетолог объяснил смертельный вред свежевыжатых соков
13:23
Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд
13:16
В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины
13:10
Где купить лучшие товары по доступным ценам
12:59
Крупный пожар в ирландском отеле сняли на видео
12:51
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
12:45
Опубликован список самых надежных банков в России
12:42
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
12:41
Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель
12:15
Россиян травят поддельными сырами
12:11
Пилот завел остановившийся двигатель в нескольких метрах от земли (видео)
11:57
Спасение кошки после двух дней в ловушке попало на видео
11:51
Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова
11:48
Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах
11:26
"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия
11:21
Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки
11:08
53-летняя Азиза побежала к врачу с интимной проблемой
11:03
Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире
10:57
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
10:53
Бандиты в масках ограбили аптеку под Москвой
10:47
"Бомбившие" Россию подлодки США пострадали от секретного оружия Путина
10:34
Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
10:06
Иностранные туристы штурмуют Россию
10:06
Появилась неожиданная версия отравления Скрипаля
09:50
Народ в ужасе от странного ритуала с ребенком Рапунцель из "Дома-2"
09:46
На Ямале двух детей завалило снегом с крыши
09:38
НАТО бросило косточку верному Порошенко
09:25
Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину
09:08
У преследуемого правосудием Панина больше нет сил
09:06
Видео с "угрожающей" Воробьеву девочкой из Волоколамска стало хитом
09:03
Фруктовые соки признали смертельно опасными
08:45
При пожаре на юге Москвы погиб человек
08:37
Для россиян хотят увеличить основной налог
08:34
Лондон решился на новую подлость в войне с Москвой
08:32
Молодой муж – Лолите Милявской: Мне так тебя все время жалко
08:27
Под Тверью пассажирский поезд сошел с рельсов
08:08
Трамп объяснил скандальное поздравление Путина
08:00
Опровержение
08:00
Опровержение
23:16
Союз журналистов Москвы осудил решение РБК
22:50
В Госдуме заявили о попытке давления на депутатов
22:10
Витас открыл стрельбу и спрятался от полиции
21:59
Назло России: Украина поставила на себе крест
21:52
Лазарева сообщила о смерти в семье
21:50
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
21:42
В Британии совершен теракт против россиян
21:39
Волочковой досталось за вульгарный вид 12-летней дочери
21:17
"Спасите меня": измученный Краско молит о помощи
20:58
В Москве частично обрушилось здание
20:55
Собчак в "интересном" положении ищет в крови яд
20:20
Как Загитова умудрилась проиграть "престарелой" ученице Мишина
20:07
Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку
19:53
"ЕР" поможет доработать новый школьный стандарт по литературе
19:45
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
19:16
К чему снится змея
18:57
31-летняя фигуристка утерла нос молодой чемпионке Загитовой
18:52
Долина показала роскошную грудь на юбилее Резника
18:21
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
17:58
Бузова прилюдно поставила на колени предателя Тарасова
17:38
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли
17:36
Почему послы устроили демарш против МИДа по делу Скрипаля
17:18
Победившая рак груди внучка Сталина стала ясновидящей
17:05
Под Белгородом героически погиб офицер
16:59
Журналист раскрыл жуткие подробности производства колбасы
16:43
Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского
16:29
Цирковой мюзикл "Алиса" возвращается на сцену
16:13
Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
16:10
В Подмосковье произошел крупный пожар
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Шоу-бизнес

12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем

Николь Кидман с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Николь Кидман скоро снова окажется на рынке невест. Голливудская актриса и ее муж Кит Урбан находятся на грани развода. Им не помог даже семейный психолог.
прочитано 4125 раз

Близкие пары уверены, что звездному браку пришел конец. "На людях они улыбаются и выглядят счастливыми, но когда остаются наедине, все рушится", – цитирует инсайдера, знакомого с ситуацией, издание In Touch Weekly.

ПО ТЕМЕ

Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери

Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой

Кит давно настаивал на помощи семейного психолога. После недолгих споров звезды посетили несколько сеансов, но терапия стала настоящим адом для пары и только усугубила ситуацию. Не помогла восстановить отношения и совместная поездка за город – супруги только поссорились. Из-за постоянных скандалов гостиница стала для Кита вторым домом.

Друзья пары оказались между двух огней. Урбан жалуется на контроль и ревность со стороны Кидман. Она подозревает его в связи с молоденькой певицей. Николь, в свою очередь, раздражена наркозависимостью супруга. Уже через четыре месяца после свадьбы музыкант вспомнил о своих вредных пристрастиях, из-за чего ему пришлось проходить курс лечения в реабилитационном центре. За 12 лет брака супруги устали друг от друга.

Николь и Кит познакомились в 2005 году. Чуть больше чем через год они поженились. Два года спустя на свет появилась их первая дочь Сандэй, а еще через два суррогатная мать родила им вторую – Фэйт. Также у актрисы есть двое детей – дочь Изабелла и сын Коннор, усыновленных во время брака с Томом Крузом.

Автор: Руслана Алексеева22 марта 2018, 13:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"

567

комментарии

Политика

Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия
НАТО бросило косточку верному Порошенко

Шоу-бизнес

Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!
Жасмин готовится к худшему
Как Солнцев в постели ласково называет престарелую любовницу
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах

Проишествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами

Примадонна призналась, что ей уже трудно дышать и ходить
Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

Узнав о страшном диагнозе, певица испугалась за сына
Шоу-бизнес

Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

Врач рассказал, от чего всю жизнь мучился артист
Шоу-бизнес

"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид

Интернет-пользователи пристыдили поющую ведущую

Гороскоп

Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Как Загитова умудрилась проиграть "престарелой" ученице Мишина
Уткин публично унизил Дзюбу
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги

Регионы

Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru