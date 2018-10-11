Сафронов показал новорожденную дочь
В начале этого месяца 35-летний ведущий шоу "Битва экстрасенсов" стал отцом в третий раз. Это его первый ребенок от второй супруги Екатерины. Пара пока скрывает имя малышки. В видеоролике он рассказал, что дочь поцеловала его в первый раз. "Наш первый засос. Как завтра ехать на работу с таким носом?" – обратился к подписчикам Сергей.
Поклонники остались в восторге от новой фотографии Сафронова с дочкой: "Ничего не надо делать, наоборот, ходить и гордиться первым поцелуйчиком", "Какое счастье! Это самый сладкий поцелуй!", "Милота... Даже через экран чувствуется, что Вы хороший отец". Кто-то даже в шутку отметил, что родителям неплохо было бы покормить ребенка.
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