68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид

Певица пыталась выглядеть юной рокершей. Но получилася обратный эффект.



Алле Пугачевой стало скучно сидеть в подмосковной глуши, в Грязи. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми она выбралась на ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в столичном дворце спорта "Мегаспорт". Жена президентского пресс-секретаря играет там прекрасную Людмилу, а в роли Руслана выступает пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.

Модные лакированные ботильоны на высокой платформе, черные обтягивающие брюки с рокерскими цепочками, молодежная куртка с аппликациями, новый парик – 68-летняя Примадонна хотела выглядеть на публике максимально молодежно и неформально. Эдакой юной рокершей.

Публикация от Navka.Show (@navka_show) Янв 5, 2018 at 9:17 PST

Но народ хихикал и шептался: "На бабу Ягу немного похожа в этом паричке", "Более нелепый образ и придумать сложно", "Комично выглядит бабушка".

Пугачевой, впрочем, плевать на пересуды. "Выгляжу я для своих лет неплохо. Стараюсь мало есть, но пока плохо получается. И мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку. Я давно выбрала мудрую позицию безвкусно одетой бабенки. Меня это вполне устраивает и мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме. Одежда должна гармонировать с творчеством", – уверяет Пугачева.