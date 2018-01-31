Никулин: Гальцев – одержимый человек

Сын юмориста Юрия Гальцева признался, что страдал от разных зависимостей, с которыми теперь ожесточенно борется. Директор реабилитационного центра назвал Михаила одержимым человеком.

У Юрия Гальцева двое детей от разных браков. Артист женился в 19 лет в родном Кургане, супруга подарила ему сына Михаила. Позже в Санкт-Петербурге Юрий встретил другую женщину – вторая жена родила дочь Марию. Однако сына Гальцев не забыл. По словам наследника, для встреч с ним отец старался использовать любую возможность.

"Мы с ним вместе гуляли, общались. Он постоянно был в моей жизни. И его участие в моем воспитании колоссально. Я к нему в Питер часто ездил, некоторое время жил там. Просто мне не нравятся "муравейники". Тянет к тому месту, где я родился. Говорят, что Курган не такой уж современный город, но мне здесь хорошо", – рассказал Михаил, добавив, что поддерживает отношения и с сестрой.

Проблемы с алкоголем и наркотиками возникли у него вовсе не из-за известности отца. "У меня никогда не было по этому поводу комплексов. Я горд, что у меня такой отец. Подчеркну – любимый отец! А пил я ради раскрепощения, и это постепенно превратилось в зависимость. У меня была бурная молодость: дискотеки, девчонки, гитара... Выпивал – и мне становилось хорошо, весело, исчезали все страхи. Наркотические вещества тоже способствуют тому, чтобы человек снял маску, расслабился", – пояснил Михаил.

Сын юмориста учился на историка, но бросил занятия и стал организатором свадеб и прочих мероприятий. По его словам, финансовых сложностей не испытывал. "Могу сказать про себя: я зависимый человек. Не отрицаю этого факта. Но я с этим борюсь и еще помогаю другим, а это немаловажный момент. Работаю в центре социальной адаптации нарко– и алкозависимых", – сообщил Гальцев.

Теперь он ведет здоровый образ жизни – моржует, закаляется. "Я научился раскрепощаться и ощущать себя счастливым без спиртного. Вообще не пью. Захожу в кафе и демонстративно заказываю молочный коктейль, который не хочу, – чтобы показать другим, какой я трезвенник. Нужна оценка со стороны других людей. Вот моя сегодняшняя зависимость. Радуюсь, просыпаясь и обнимая супругу и целуя сына, названного в честь моего отца Юрой", – заключил Михаил. Отметим, что внуку юмориста уже 15 лет.

Директор центра Артем Никулин рассказал об организации, где помогают зависимым. Он подчеркнул, что у них не медицинское заведение, а автономная некоммерческая организация, которая создает анонимные сообщества. Люди приходят сюда добровольно и живут изолированно, избавляясь от зависимости. Есть несколько групп в разных городах, и в каждой выделяется лидер, который становится примером для других. Таким является и Гальцев.

"Михаил – одержимый человек. Он одержим семьей, родными, отцом, выздоровлением. Выздоравливать – значит каждую секунду работать над своей зависимостью. И слава Богу, что есть такие люди, как Юрий Гальцев, который нас поддерживает", – цитирует Никулина сайт "Комсомольская правда".